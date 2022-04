El ingenio del 'speaker' del Cádiz CF en inglés: "I don´t speak chino... Pacha Espino"

El 'speaker' del Cádiz CF, Juan García 'El Ardentía', cumplió su promesa. Dijo que si el equipo amarillo ganaba al Barcelona en el Camp Nou anunciaría la próxima alineación en inglés.

Y ahí estuvo 'El Ardentía', todo ingenio para anunciar el once inicial del Cádiz Cf en el encuentro ante el Athletic de Bilbao. Derrochó sentido del humor nombre por nombre aunque más que en inglés la alineación la dijo en 'spanglish', una mezcla de español e inglés como los llanitos en Gibraltar. "Será nivel entre el B1 y el C3 (de Citroen)", decía el día antes Juan, intentando que fuera "nivel primero de ESO mezclado con español para que lo entienda la gente"

La gracia no estuvo sólo en el idioma sino en la presentación de cada jugador. Puro arte que desató las carcajadas de los aficionados que se divirtieron en las gradas.

La alineación al completo

Y así fue uno a uno por la megafonía del estadio para deleite de los presentes. Aquí lo tienes uno por uno

1 LEDESMA

YOUR MATCH IN BARCELONA

IS PARA COMERTE TODA LA PELONA

WITH DE ONE….. CONAN LEDESMA

4 RUBEN ALCARAST

THIS PLAYER IS VERY VERY FAST

WITH THE FOUR….. RUBEN ALCARAST

9 CHOCO LOZANO

ESTA LA CANTO EN GADITANO

CON EL 9 EL CHOCO LOZANO

11 IDRISI

APARCÁ EN CADIZ IS NOT VERY ISI

WITH THE ELEVEN….. OUSAMA IDRISI

14 ALEJO

IN THE CALETA

LIVING LOS CANGREJO

WITH DE FOURTIN…. IVAN ALEJO

15 AKAPO

DECLAREICHON DE HACIENDA

FUERTE Y FLOJO OF ME

I DONT HAVE MONEY NI PA TABACO

WITH THE FIFTEEN ….KARLOS AKAPO

18 NEGREDO

I LIKE DRINK CUMBRE DE GREDOS

WHIT DE EIGTEEN ….ALVARO NEGREDOOOO

22 ESPINO

I DONT SPEAK ENGLISH

I DONT SPEAK CHINO

WITH TUENTITU…. THE PACHA ESPINOOOOO

23 LUIS HERNANDEZ

CHIQUITO DECIA IN INGLISH

LUCAS GRIJANDER

EN CADI….CON EL TUENTI ZRI LUIS HERNANDEZ

24 SAN EMETERIO

IN INGLAND…. TAMBIEN HAY HELIO

WITH THE TUENTI FOUR FEDE SAN EMETERIO

32 VICTOR CHUST

Y THE LAS PLAYER

CON NOMBRE DE: GIVE ME A FRENADOL

CON EL TRENTI TU

VICTOR CHUUUUUUUUU

Las expresiones del nuevo animador del Cádiz para los partidos no están pasando ni mucho menos desapercibidos y cada jornada trascienden en muchos medios de comunicación nacionales. Él se hace su esquema y se prepara cada partido, aunque que cada vez "las rimas cada vez se me van complicando más". Hasta Alejandro Sanz dio su opinión en una entrevista con el periodista José Yélamo, de La Sexta Noche, y dijo que era un "genio absoluto". "Me encanta además porque representa lo que es el Cádiz también", añadió.