Situación límite de Garitano en el Cádiz CF: al borde del despido

El Cádiz CF agranda una crisis que se agrava a pasos agigantados con una racha que está destrozando su recorrido. Seis derrotas, un empate y cero victorias en el peor inicio de la segunda vuelta de su historia en la división de plata convierten al conjunto amarillo en un candidato al descenso cuando no hace mucho, en el ecuador de la temporada 2025-26, ocupaba la sexta posición y soñaba con hacer algo grande.

El objetivo ha quedado empequeñecido y ahora no cabe otro que la pelea por permanencia mientras cada vez se acerca más a la parte trasera que conduce a Primera Federación. La derrota en el campo del Eibar trasladó al equipo a su puesto más bajo del curso, el 13º, y le aproximó un poco más al sótano de la clasificación, del que separa cinco puntos a falta de 14 capítulos para el desenlace.

Cuando los resultados no acompañan, como en este caso, el principal afectado siempre es el entrenador. Con el revés en Ipurua, Gaizka Garitano llega a una situación límite arrastrado por una dinámica que empieza a ser insoportable. Si tras el varapalo contra la Real Sociedad B el técnico reconocía que era su momento más delicado en el banquillo, una semana después la cosa se complica aún más.

El 'míster' no termina de dar con la tecla, los jugadores no responden sobre el césped y la caída libre en la tabla pone en peligro la continuidad de Garitano. La cuestión es hasta dónde llega la paciencia de los dirigentes del club. El presidente, Manuel Vizcaíno, es de los que apuran al máximo antes de tener que tomar una decisión drástica como demuestra su trayectoria.

La realidad es que el crédito del entrenador se agota con tantas derrotas. ¿De qué depende su futuro ahora mismo? Está en manos de lo que decida el club. Son varios los factores que pesan a la hora de resolver. El primero es si en el Cádiz CF ven al técnico con capacidad para sacar a flote a un equipo hundido. Si no es así, el segundo paso es tener un recambio en la recámara para que se hago cargo de la plantilla de manera inmediata. La tercera cuestión es económica porque el despido de un cuerpo técnico y la contratación de otro es costoso y la entidad no anda sobrada de dinero.

Si el club decide mantener a Garitano esta semana, el técnico se jugaría su puesto en el partido contra el Real Zaragoza que se disputa el viernes 6 de marzo en el estadio Mirandilla. Sería su última carta. Una derrota o hasta un empate en casa ante el colista haría que la situación fuese insostenible y su destitución sería inevitable. Sólo vale una victoria contra el peor equipo del torneo.