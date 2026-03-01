El Cádiz CF se despide de la fase de ascenso de manera definitiva y se acerca más al descenso

El Cádiz CF no es capaz de contener la caída libre que le conduce a una produnda crisis de consecuencias imprevisibles. La dinámica no puede ser más nefasta después de sufrir en el campo del Eibar (3-1) la sexta derrota en siete capítulos de la segunda vuelta.

El varapalo (3-1) que el conjunto amarillo sufrió en el terreno del Eibar la noche del domingo 1 de marzo supuso otro paso atrás en la clasificación. Un empate le hubiese permitido dejar todo como estaba al menos en la parte trasera, pero ni eso. La realidad es que está la mitad de cerca del descenso que del 'play-off' de ascenso.

El revés en Ipurua sirvió para confirmar que el Cádiz CF se despide, salvo milagro, de la pelea por una plaza en la fase de ascenso. Se queda atascado en los 35 puntos y ve la sexta posición a una distancia kilométrica de diez porque la Unión Deportiva Las Palmas ocupa ese escalón con 45.

El equipo entrenado por Gaizka Garitano dice adiós de manera defintiva al máximo objetivo mietras sigue bajando peldaños. La 28ª jornada de LaLiga Hypermotion la termina en el 13º puesto, el más bajo de toda la temporada al perder el 12ª del pasado episodio. Se va acercando poco a poco a una zona de descenso de la ahora está a cinco puntos en lugar de los seis del pasado fin de semana. El Huesca abre el tramo más peligroso con 30 puntos en el 19º lugar de la tabla.

El Cádiz CF se mete en problemas y se ve abocado a pelear por la permanencia. Varios perseguidores le pisan los talones. La Real Sociedad B reside en la 14ª plaza con 34 puntos; el Leganés en la 15ª con 33 y un partido menos; el Granada en la 16ª con 32, los mismos que el Andorra y el Valladolid en la 17ª y la 18ª.

Además del Huesca, completan la zona de descenso la Cultural Leonesa con 27 puntos (20º) y el Mirandés (21º) y el Real Zaragoza (22º) con 24.