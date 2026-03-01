Garitano toca fondo como entrenador del Cádiz CF

La rueda de prensa más dura para Gaizka Garitano como entrenador del Cádiz CF. Ha tenido que ser en su idolatrada Eibar donde su equipo se pegue el enésimo batacazo que lo deja en una situación muy compleja. Un punto de los últimos 21 es un dato por sí solo aplastante.

¿Qué ha pasado? "A raíz del penalti, en el minuto 34, ha cambiado todo porque el equipo estaba bien y el Eibar no había tirado a gol. Ha sido un error impropio de la categoría ese penalti y a partir de ahí nos ha costado mucho más", explicaba el preparador del conjunto cadista.

Una cuesta empinada en Ipurua. "Cuando te pones perdiendo en esa racha tan mala que llevas, pesa mucho. Luego el Eibar ha ido creciendo en el partido. ¿Cuestión anímica? Tenemos más problemas que lo anímico. Cuando vienes de perder de esta manera, cuesta darle la vuelta. Nosotros tenemos otros problemas", aclaraba totalmente abatido. Su opinión sobre el penalti. "El penalti ha sido. Innecesario, pero justo".

Situación alarmante la del Cádiz CF. "Me preocupa el Cádiz, que no gane. Hicimos una buena primera vuelta y ahora no vienen los resultados y se ve en el campo. Me jode que el Cádiz no vaya bien".

Regresando al encuentro contra el Eibar, Garitano daba vueltas a la misma reflexión: "Hemos estado bien hasta el 34', pero a partir del penalti no se ha podido".

Por último, al ser cuestionado por el cambio de dibujo presentado en Ipurúa, defendió el planteamiento inicial. "Los primeros 34 minutos creo que hemos estado muy bien. Por el dibujo no ha sido, porque hemos ajustado bien. A partir del penalti ya nos ha costado más", concluyó.