Aprobados y suspensos en el naufragio del Cádiz CF en Eibar

Dawda en una acción del Eibar-Cádiz.

Vícto Aznar (1) Poco pudo hacer para evitar los goles e impidió una derrota más abultada.

Caicedo (0) Se hartó de correr y cortó alguna jugada sobre todo en la segunda parte, pero en la primera se mostró blando.

Jorge Moreno (0) Le puso en bandeja al árbitro la señalización de un penalti por un agarrón leve que se pudo haber ahorrado.

Iker Recio (0) Algún despeje para neutralizar acometidas locales y poco más

Iza Carcelén (0) Una noche aciaga, descontrolado en las facetas defensiva y ofensiva.

Moussa Diakité (0) Extraviado en el centro del campo, superado por los rivales.

Ortuño (0) Se perdió en la medular cuando el marcador se puso en contra.

Suso (0) Quizás regresó a la titularidad demasiado pronto después de tres mese de baja. Nula influencia en el juego.

Antoñito (0) Fuera de sitio, con problemas en defensa y desaparecido en ataque. Cuando dio alguna señal de vida en la segunda mitad ya era demasiado tarde.

García Pascual (0) Escasa aportación y sin posibilidad de tirar a puerta hasta que fue sustituido.

Dawda (0) Intrascendente y sin opción de conectar algún remate.

Álex Fernández (0) Su entrada en la segunda mitad no mejoró al equipo.

Pereira (s.c.) Jugó la última media hora con el equipo ya derrotado.

Brian Ocampo (1) El extremo maquilló el resultado adverso con un gol en los instantes finales.

Dómina (s.c.) El joven delantero lo intentó sin demasiada fortuna en un momento complicado del encuentro.

Diarra (s.c.) El centrocampista saltó al césped con poco tiempo para aportar.