Situación del Cádiz CF a 30 de junio

Este lunes, 30 de junio, la temporada 2024/25 será historia, y en el Cádiz CF será una mala historia como consecuencia de lo acontecido en el curso que ahora acaba de forma oficial. Se presenta el 30 de junio con mucha tarea por hacer en el equipo amarillo, demasiada cuando hace un mes que acabó la campaña y los futbolistas y técnicos se fueron de vacaciones.

El curso toca a su fin y lo único seguro en materia de bajas es que los cedidos Bojan Kovacevic y Carlos Fernández finalizan su vínculo, aunque el caso del serbio quedó resuelto hace pocos días al ejercer el Cádiz CF la opción de compra, lo que asegura que siga el central, ahora en propiedad. Pero Carlos Fernández sí que se marcha tras un año que no fue bueno y regresa a la Real Sociedad.

La campaña se acaba con tres contratos que expiran, cada uno con sus características. Joseba Zaldua, Iza Carcelén y Álex Fernández cumplen este 30 de junio, si bien solo es seguro que el primero de ellos no va a renovar. De hecho Zaldua está en la órbita del Eibar y la Cultural Leonesa una vez que tiene confirmado que no repetirá de amarillo. La cuestión con Iza es distinta toda vez que en las últimas fechas el presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, ha repetido que el zaguero portuense cerrará su renovación, si bien la misma aún no se ha producido o no ha sido anunciada. En cuanto a Álex, tiene una propuesta de la entidad por una temporada más pero no se ha plasmado. El madrileño tenía claro al acabar la Liga que era su despedida después de ocho años en el club, pero las palabras de Gaizka Garitano en favor de su papel en el proyecto empezaron a cambiar las cosas hasta el punto de estar más cerca su continuidad que su marcha.

En cuanto a los fichajes, Suso Fernández es la estrella para la campaña venidera. Junto al gaditano ex sevillista, hasta el momento han llegado Sergio Ortuño (Eldense), Isaac Obeng (Teruel), Joaquín González (Atlético de Madrid B) y David García (Xerez CD/Atlético Sanluqueño), en este caso para estar a prueba y que sea Garitano el que tenga la última palabra.

El amplio grupo de descartes

La tarea más compleja para el Cádiz CF apunta al grupo de jugadores que parece que no tienen, en un principio, cabida en el plantel 2025/26. José Antonio Caro, Fali Giménez, Rubén Alcaraz, Gonzalo Escalante, Rubén Sobrino, Brian Ocampo e incluso Fede San Emeterio están llamados a tener que cambiar de destino. Demasiados futbolistas que un mes después de conocer su situación se aferran al contrato y en una semana tienen que incorporarse al inicio de la pretemporada.

Tras hablar con ellos el entrenador y el director deportivo, todos conocieron su situación a partir del 2 de junio una vez que acabó la campaña. Pero es unánime la postura de todos de no querer moverse, por lo que a medida que avance la pretemporada será un problema serio para la entidad.

Otras cesiones afectan a los que pertenecen al Cádiz CF y están de vuelta desde el 1 de julio. Son los casos de Youba Diarra e Iván Alejo, aunque en el caso del extremo hay una opción de compra obligatoria por parte del Apoel, por lo que no regresará al Nuevo Mirandilla. Cedido aunque hasta el 31 de diciembre está Kouamé, que milita en el Chicago (MLS), si bien no hay que descartar la vuelta antes de esa fecha debido a su bajo rendimiento.