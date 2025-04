El Cádiz CF e Iza Carcelén, acuerdo de renovación y Zaldua no sigue

El Cádiz CF se sumerge en una dinámica negativa justo en etapa más importante de la temporada 2024-25, cuando empieza a definirse el lugar de cada equipo. En el caso del amarillo, se ve empujado a tener que pelear por el evitar el descenso a Primera Federación después de haber sumado un solo punto de los últimos doce en los cuatro partidos más recientes.

El conjunto amarillo tiene que resolver la permanencia mientras va tomando decisiones. De los cinco futbolistas de la plantilla que acaban contrato hay dos que deben retornar a sus clubes de origen tras acabar el periodo de cesión (el delantero Carlos Fernández a la Real Sociedad y y el defensa central Bojan Kovacevic al Partizán de Belgrado) y otros tres quedan libres el próximo 30 de junio y pueden decidir su futuro: Iza Carcelén, Joseba Zaldua y Álex Fernández.

Dos de ellos parecen que ya saben si siguen o no en el Cádiz CF. Solofichajes avanza que el club ha ofrecido la renovación a Iza Carcelén. El portuense, a punto de cumplir 32 años (el próximo 23 de abril) ha aceptado la propuesta para renovar por dos temporadas más (hasta 2027), por lo que llegará a las ocho vestido de amarillo. El club hará oficial el acuerdo cuando lo considere oportuno.

El jugador gaditano recaló en el Cádiz CF en la campaña 2019-20 y participó en el ascenso a Primera División aunque después vivió la traumática experiencia del descenso. Acumula 191 partidos oficiales como cadista y cerrará este curso al filo de los 200. La barrera de ls dos centenares la rebasara en la andadura 2025-26 se si confirma su continuidad

Por el contrario, Zaldua no cuenta con oferta de renovación y si no se producen novedades las semanas venideras pondrá fin a su estancia de tres cursos en el cuadro gaditano. El vasco suma 42 encuentros que hubieran sido más de no haber sufrido una grave lesión en el ejercicio 2022-23.