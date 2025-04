El Cádiz CF deja de ser fiable: las cifras de un bajón alarmante y la triste realidad

Cádiz/Cuando el Cádiz CF ganó (0-2) en Málaga y venció (1-0) al Granada hace poco más de un mes, era inevitable pensar en la posibilidad de que se metiese en la pelea por el ascenso. Se había repuesto con contundencia de la derrota (3-0) en Albacete, la primera desde la incorporación de Gaizka Garitano, y en plena remontada se disponía a explorar sus opciones de colarse en el play-off. Iba bien encaminado hasta que todo se torció con una sucesión de golpes demoledores. No sólo se despidió de modo definitivo del objetivo más ambicioso sino que regresó al oscuro túnel del que había salido tras el aterrizaje del actual entrenador. Segunda crisis en un mismo curso y un 14º puesto que debería avergonzar a los causantes del desaguisado.

De la esperanza a la decepción una vez más y la permanencia como única misión. Menudo desastre de temporada la de un recién descendido con aires de grandeza que ha jugado con la ilusión una afición que no gana para tantos desencantos. Cuanto antes los 50-51 puntos y que esto acabe ya. No hay nada que celebrar.

¿A qué se debe el súbido hundimiento del Cádiz CF? Cuando llegó llegó la hora de la verdad, no fue capaz de dar el paso al frente que necesitaba para formar parte del grupo que iba a pujar por el premio gordo. En una mezcla de falta de mentalidad ganadora y escasos recursos futbolísticos, la competición le situó en la colección de los peores conjuntos de la categoría de plata, abocado a residir en los bajos fondos y a terminar la tarea si no quiere ver comprometida su estancia en el fútbol profesional. El ascenso está descartado. El descenso, aún no. La salvación no parece un asunto difícil, pero si no consigue salir de la mala racha la cosa se puede complicar. Las sensaciones no son nada buenas.

La realidad es que el Cádiz CF pasa de ser el mejor equipo de la segunda vuelta a uno de los peores de las últimas cuatro jornadas en las que iba a concretarse cuál era el reto por el que debía luchar en la recta final de la campaña 2024-25. Ante el Elche el pasado sábado 12 de abril, ofreció una nueva demostración de ineficacia, como si estuviese empeñado exhibir el giro negativo que ha dado en las últimas semanas. Fue la primera derrota en casa con Garitano (0-1) que llegó en plena caída libre.

Los números reflejan el mal estado del cuadro gaditano a día de hoy. De ser la referencia a hundirse en un pispás. Un empate y tres derrotas en los últimos cuatro partidos, con un solo punto de 12, un único gol a favor (de penalti) y cuatro en contra.

El equipo de Garitano pasa de una media de dos puntos por encuentro en los 13 primeros envites del técnico, para un total de 26, a 0,25 en los últimos cuatro. El bajón es evidente y además en el peor momento, en pleno esprint final.

El balance de goles también refleja un retroceso que admite poca discusión. De los 21 anotados en 13 partidos (un promedio de 1,6) a sólo uno en los cuatro más recientes (0,25). El Cádiz CF se caracterizaba por su fiabilidad defensiva y ofensiva, pero ahora se atasca en la faceta del remate y le cuesta cerrar la portería. El foco está puesto sobre todo en ataque con una preocupante sequía. Pierde crédito arriba. No hay quien haga un gol y sin gol tiemblan los cimientos de un equipo hecho para un ascenso del que está apartado y que aún puede bajar a Primera Federación.

Con una mayoría de jugadores procedentes de Primera División, se suponía un mínimo de calidad que en realidad no hay en una plantilla devaluada.