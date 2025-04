El capitán del Cádiz CF reconoce la dura realidad y explica qué la falta al equipo

El capitán del Cádiz CF, Álex Fernández, atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del estadio Nuevo Mirandilla tras el encuentro ante el Elche CF de la 35ª jornada de LaLiga Hypermotion resuelto con una derrota (0-1) que confirma el mal momento de los amarillos.

Momento actual. "Estamos en una dinámica mala, no nos sale nada. No ha sido nuestro peor partido, hemos hecho un buen partido ante un gran rival pero ahora mismo no estamos bien. Esto se trata de trabajar y de darle la vuelta".

Mejoras. "Nos falta, sobre todo, en los metros finales. Nos falta contundencia ofensiva, meter goles, matar los partidos y ponernos por delante para tener el control. El equipo defiende bien, corre, se esfuerza y trabaja. Nos está costando marcar goles".

Respeto por la situación. "Hay mucho respeto en el vestuario por la situación, que es complicada porque te metes de lleno en la pelea por no descender. Nadie quería esto, pero es la situación que este equipo ha traído este equipo hasta aquí a día de hoy. La Primera División quedó atrás hace mucho tiempo y hay que trabajar desde ya para darle la vuelta".