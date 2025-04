El mensaje común del vestuario ante la mala situación del Cádiz CF

Cádiz/El Cádiz CF se estrelló en el estadio Nuevo Mirandilla, hasta el pasado sábado inexpugnable desde la llegada de Gaizka Garitano. La derrota (0-1) frente al Elche fue un varapalo más que no hizo sino confirmar la dinámica negativa en la que se adentra cuando la temporada 2024-25 se halla inmersa en la fase de resolución.

Cuatro encuentros consecutivos sin ganar son demasiados a estas alturas del campeonato para que no pasen factura al equipo afectado. El Cádiz CF sufre un frenazo de tal calibre que se han volatilizado las opciones de meterse en la fase de ascenso. No sólo eso sino que además se ve atrapado por la telaraña que agrupa a las escuadras que corren peligro de bajar a Primera Federación.

Minutos después de consumarse el revés en casa ante el líder del torneo, llegó el momento de las declaraciones para analizar el desarrollo del encuentro y hacer una valoración de la situación actual.

La realidad es la que es. Ya no se puede hablar de un objetivo u otro porque sólo queda uno. Se acabó cualquier posibilidad de acceder a play-off de ascenso. Del vestuario brotó un mensaje coincidente de respeto por una situación que no es fácil. El equipo se ve abocado a luchar por la permanencia. No hay otra.

El entrenador no ocultó la tesitura en la que se encuentra el Cádiz CF. No es condición que Hay "preocupación" y "respeto máximo". El descenso no está descartado y la tranquilidad no puede ser completa. "No le hemos perdido el respeto a la situación en ningún momento porque nunca ha dejado de ser difícil", expresó Garitano.

Eso sí, una cosa es preocupación y otra miedo. El técnico aseguró que "no tengo miedo, porque con el miedo no se puede jugar, pero le tenemos mucho respeto a la situación".

Álex Fernández también usó la palabra respeto cuando se refirió al contexto en el que se halla el conjunto amarillo. El capitán fue claro tras la derrota. "Hay mucho respeto en el vestuario por la situación, que es complicada porque te metes de lleno en la pelea por no descender. Nadie quería esto, pero es la situación que este equipo ha traído este equipo hasta aquí a día de hoy".

El centrocampista decía no hace mucho tiempo que el play-off aún era posible pero cambió el discurso tras el revés ante el Elche: "La Primera División quedó atrás hace mucho tiempo y hay que trabajar desde ya para darle la vuelta". La salvación pasa a ser el objetivo prioritario.