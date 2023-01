Los siguientes pasos del Cádiz CF para reclamar la repetición del partido contra el Elche desde el minuto 81

El Cádiz CF no se detiene en su intención de que se repita el partido contra el Elche desde el minuto 81 y con 1-0 a su favor con la anulación del gol del cuadro franjiverde por un fuera de juego no detectado desde el VAR pese a disponer de medios de sobra para revisar la acción que ha generado tanto revuelo. El fuera de juego existió pero el VAR no lo indicó. Se trata del mayor error desde la implantación del vídeo arbitraje en el fútbol español.

La entidad cadista impugnó el encuentro al considerar que hubo una actuación negligente por parte de los árbitros de la sala VOR. Presentó el requerimiento ante el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para reclamar que se subsane un clarísimo error técnico y se reanude el partido desde el minuto (el 81) en el que se cometió ese fallo que causó un grave perjuicio al conjunto amarillo, en disposición de sumar tres puntos que se quedaron en uno con el empate final. La victoria le hubiera permitido salir de la zona de descenso y dar un salto hasta la 14ª posición.

Competición se inhibió en el requerimiento del Cádiz CF y se declaró incompetente para resolver la impugnación presentada por el club. Eso supone que el primer paso no dio resultado.

Pero la entidad cadista no se conforma y va a seguir dando batalla por lo que considera justo, que es jugar una vez corregido un grave error técnico. Desde el pronunciamiento de Competición, el club dispone de diez días para llevar el asunto al Comité de Apelación, un recurso que está preparando y tiene previsto presentar la próxima semana.

El recurso irá en la misma línea que el primero y con idéntica petición de la repetición del partido desde el fatídico minuto 81 y con el gol del Elche anulado tras la negligente actuación del VAR sobre un fuera de juego que no admite interpretación.

El Cádiz CF pretende ir hasta el final. En el caso de que Apelación no resuelva a favor de los amarillos, el club con sede en el estadio Nuevo Mirandilla seguirá insistiendo y trasladará su reclamación al Consejo Superior de Deportes (CSD), órgano administrativo autónomo adscrito al Ministerio de Cultura y Deporte.

En el supuesto caso de que el CSD también deniegue la petición del Cádiz CF de reanudar el encuentro en el minuto 81 con 1-0 en el marcador, el club se puede plantear la opción de acudir a la justicia ordinaria a través de la vía contencioso-administrativa. En el Cádiz CF quieren que los implicados se pronuncien para saber a quién dirigirse en el caso de que decida reclamar daños y perjuicios.

El asunto puede tener un largo recorrido y varios caminos. En el club no descartan otra posibilidades, como recurrir a la UEFA sin ven la opción de hacerlo.