Sergio González, de una salida traumática del Cádiz CF a su segunda llegada como salvavidas

El Cádiz CF se ve abocado a un realizar relevo en el banquillo con el que intentar poner coto a la pésima dinámica que acerca al equipo a la zona de descenso. El único punto de 28 posibles en un horrible arranque de la segunda vuelta (un empate y siete derrotas, incluida la reciente ante el colista) propicia la destitución de Gaizka Garitano y la llegada de Sergio González para afrontar las 13 jornadas restantes hasta final de curso.

El catalán aterriza de emergencia con el objetivo prioritario de amarrar la permanencia. Cuanto antes, mejor. Si cumple esa misión, seguirá la próxima campaña al frente de la plantilla. Tiene la ventaja de que conoce la casa y ha estado siguiendo al equipo en los últimos dos años.

Es la segunda vez que Sergio González llega al conjunto amarillo con la temporada avanzada. La primera fue en la 2021-22 cuando tomó el relevo de Álvaro Cervera y consiguió de milagro la continuidad del equipo en la máxima categoría con aquel triunfo (0-1) sobre el Deportivo Alavés en la última jornada y el empate del Granada en su feudo, que falló un penalti y fue el que bajó. Además de ganar, el cuadro gaditano necesitaba que no lo hicieran los rojiblancos para evitar el descenso.

El barcelonés volvió a tener éxito cuando guio al Cádiz CF a una nueva permanencia en el ejercicio 2022-23. Fue su única temporada completa en el banquillo cadista porque a mitad de la 2023-24 fue cesado tras la mala marcha de un equipo que acabó descendiendo a Segunda ya con Mauricio Pellegrino como técnico.

Con el tiempo, Manuel Vizcaíno llegó a reconocer que se arrepentía de haber despedido a Sergio. Fue una salida traumática la del técnico, que no pudo ocultar las lágrimas en su despedida. Se marchó con un récord: el entrenador con más encuentros en Primera División en la historia del club con 77, uno más que Víctor Espárrago.

Desde aquella dolorosa salida han pasado algo más de dos años en los que no ha entrenado pero no ha dejado de seguir a los amarillos, a veces como testigo directo desde la Tribuna del Nuevo Mirandilla (ahora JP Financial Estadio). Sergio vuelve ahora, esta vez en Segunda, como salvavidas de un equipo que busca un asidero al que agarrarse en el tramo decisivo del torneo.

Su primera llegada fue un revulsivo (como la de Garitano cuando sustituyó a Paco López) y el club se apoya de nuevo en él en busca de una reacción inmediata. No lo tiene fácil debido a la inquietante deriva de un equipo que ha dejado de funcionar en las últimas semanas. Desde el lunes se pone manos a la obra con sus jugadores para preparar el encuentro ante el Mirandés que se disputa en Anduva el viernes 13 de marzo.