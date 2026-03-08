Los intentos a la desesperada de Garitano para reflotar el Cádiz CF: veinte titulares, cambios de sistema...

La destitución de Gaizka Garitano como entrenador del Cádiz CF se conocerá de manera oficial el domingo 8 de marzo salvo que se produzca un giro inesperado. El técnico pone fin a su etapa en el conjunto amarillo que comenzó en diciembre de 2024 cuando sustituyó a Paco López y termina quince meses después. Los malos resultados del anterior técnico propiciaron la llegada del vasco y los malos resultados en las semanas más recientes propician su salida. La historia se repite en el mundo del fútbol donde el banquillo suele ser la parte más inestable.

El recorrido de Gaizka Garitano en el Cádiz CF se divide en dos periodos. Aterrizó de emergencia en la recta final de la primera vuelta con el equipo metido en zona de descenso y fue el revulsivo necesario para escapar del peligro. En la segunda fase asumió el reto de empezar la campaña 2025-26 con una plantilla rejuvenecida, con muchos efectivos inexpertos, a la que llevó hasta la sexta posición en el ecuador de la Liga.

Todo se torció de pronto en la segunda vuelta. Las expectativas eran altas después de llegar a mitad de curso en puesto de 'play-off', pero los ocho partidos consecutivos sin ganar se convirtieron en una losa insalvable que condujo al equipo de la lucha en la parte alta a verse cada vez más cerca del descenso. Siete derrotas y un empate, traducidos en un solo punto de 28, acabaron con la estancia del técnico vizcaíno en el banquillo en un desenlace abrupto. Más allá de las cifras, el equipo ofrecía síntomas preocupantes cada vez más proximo a los escalones que llevan a Primera Federación.

A la directiva del Cádiz CF le costó dar el paso del despido porque confiaba plenamente en Garitano, pero la situación había tomado una deriva muy preocupante. El entrenador trabajó a destajo e intentó hasta el final enderezar el rumbo, pero lejos de reaccionar el equipo se hundía aún más y no precisamente contra los rivales más fuertes. La derrota en casa (0-1) ante el Real Zaragoza, colista del campeonato, fue el golpe definitivo.

El técnico movió piezas en el once y utilizó varios dibujos tácticos en los últimos encuentros. Hasta veinte jugadores se repartieron la titularidad en los cuatro envites más recientes más otros cuatro que participaron tras ser suplentes. De los 25 disponibles, sólo Sergio Arribas no tuvo minutos. Garitano se va sin haber hecho debutar al central que llegó en el mercado de invierno.

El balance en números del técnico durante su etapa de año y pico en el Cádiz CF es de 55 partidos oficiales con veinte victorias, 15 empates y otras veinte derrotas, con 68 goles a favor y 65 en contra.