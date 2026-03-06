Garitano: "El equipo esta bastante bloqueado"

Otro mal trago de rueda de prensa de Gaizka Garitano, entrenador del Cádiz CF, que tuvo que hacer frente a un momento complicado después de la enésima derrota de su equipo. El preparador no encuentra soluciones pero es que realmente no se sabe si esta plantilla las tiene.

Balance de lo acontecido. "En el partido cuando te pones perdiendo en un error de una jugada que no es peligrosa te pones 0-1 y como está el equipo cuesta. No hemos sido capaces de generar ocasiones de gol. Con más corazón que cabeza".

Los problemas del Cádiz CF sobre el verde. "No somos capaces en el último tercio de tener uno contra uno o una pared. Lo hemos intentado pero nos ha faltado en el último tercio. Ellos han cerrado bien y nosotros hemos estado sin acierto".

Los cambios en el once y el dibujo... "Hago todo lo que puedo hacer pero es difícil. Soy el entrenador y el máximo responsable. Es un momento muy jodido para mí". ¿Creen los jugadores en el técnico? "Estamos unidos y en el trabajo diario van a tope".

¿Alguna charla con el presidente? "Acabo de perder un partido, estoy jodido. Cómo voy a estar... te puedes imaginar", explicaba con pocas ganas de hablar.

La apuesta por David Gil. "Buscaba un poco de experiencia y más tranquilidad con el balón en los pies. Era un partido jodido en el que entendíamos que David nos iba a dar esa experiencia", añadiendo que "sabemos que teníamos que dominar el partido, hemos metido por dentro a los tres jugadores con más calidad, pero en el último tercio nos ha costado crear ocasiones".

La parte más personal del entrenador del Cádiz CF. "Ahora estoy jodido por perder y la racha que llevamos, pero hay que seguir adelante. No he hablado con nadie; mañana ya hablaremos".

Insistencia en conocer los problemas del equipo. "Hay de todo. No es solo un tema anímico. Es verdad que vas perdiendo partidos y te afecta. Encajamos goles muy evitables, y un gol de esos luego pesa mucho".

¿Soluciones? "El equipo está bastante bloqueado. El equipo tiene más nivel de lo que está demostrando. Lo ha intentado hasta el final pero nos ha costado generar ocasiones". Y vueltas a los errores del mercado invernal. "Se habló internamente y no tengo nada que añadir".