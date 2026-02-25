Los señalados en el Cádiz CF: la afición se posiciona

Las cosas van mal y la afición busca responsables ante el caos en el que está inmerso el proyecto del Cádiz CF en las últimas jornadas. Las derrotas tan seguidas y la falta de, al menos, una victoria que frene la hemorragia da paso a que la masa social cargue contra aquellos a los que considera responsables. Las críticas van del césped al palco pasando por el banquillo, si bien no es precisamene Gaizka Garitano el que se está llevando la peor parte.

Las cosas vienen torcidas desde hace seis jornadas pero la derrota contra la Real Sociedad B (0-2) es el golpe bajo más reciente que ha recibido el cadismo, de ahí a que durante ese partido cargara contra algunos de los protagonistas de este proyecto.

Sobre el verde se llevó el mayor recital de pitos Brian Ocampo. No es algo nuevo en el caso del uruguayo, que es un habitual en las crónicas negras del cadismo en los últimos años. En su caso duele porque se sabe que puede y tiene la capacidad a la que no llegan otros, pero por la causa que sea no termina de ser el futbolista desequilibrante por el que se pagó un buen dinero. La gente, la afición, no olvida ni perdona los malos momentos que hizo pasar el uruguayo en muchos momentos, de ahí a que el lunes ganara por goleada en la pitada.

El choque contra el filial donostiarra también castigó a Roger Martí, lejos de aquel delantero que en el área era el terror de las defensas rivales. Cuando tuvo alguna y su resolución fue mala, el personal le pasó factura con música de viento. Nadie duda de su esfuerzo, pero empieza a ser cansino lo del pundonor en los delanteros cuando ellos viven del gol como el portero de sus paradas; por mucho que se esfuerce un cancerbero, si no coge una... Pues con los delanteros igual: se les exige gol.

Más llamativo fueron los pitos a José Antonio de la Rosa, en su caso por la incredulidad de los seguidores por la ocasión que desperdició con todo a favor y cuando había hecho lo más difícil. Ni sus 21 años relajó al aficionado cuando vio que el balón se fue a las nubes en un tiro a pocos metros del portero. Era el momento para demostrar más cosas, las que espera su masa social.

Luego el devenir del duelo dejó pitadas puntuales a otros protagonistas vestidos de corto y mensajes a Garitano para que alineara al Cádiz B -ahora denominado Cádiz CF Mirandilla-, curiosamente otro proyecto venido a menos por el desmantelamiento para obrar un milagro casi imposible con el Atlético Sanluqueño de Juan Cala. Habría que analizar si la formación es mejor, a todos los niveles, a base de bofetadas con un descenso a Segunda Federación o con buenos argumentos con un ascenso desde Tercera a esa misma categoría.

El palco también se llevó una ración casi olvidada. Reaparecieron los gritos contra el presidente, las quejas amargas por lo que la afición está viendo y que ya sospechaba desde el pasado verano a pesar de los buenos momentos del equipo en la primera vuelta. El "vete pa Sevilla, no te queremos" regresó con fuerza, y cuando eso sucede es que la cosa pinta muy mal.