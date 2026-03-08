Los seis jugadores de la actual plantilla a los que Sergio González entrenó en su anterior etapa en el Cádiz CF

La actualidad del Cádiz CF para por el relevo en el banquillo con la salida de Gaizka Garitano arrastrado por una malísima dinámica de resultados (un empate y siete derrotas en las ocho jornadas de la segunda vuelta) que provoca una preocupante caída en la clasificación. La destitución del 'míster' propicia la llegada de Sergio González en la apertura de su segunda etapa de amarillo con la misión prioritaria de la permanencia en la categoría de plata.

El entrenador catalán regresa al banquillo cadista dos años después de ser despedido cuando entonces encadenó hasta 17 encuentros sin una victoria en la máxima categoría del fútbol español. No ha pasado mucho tiempo desde enero de 2024 y por tanto conoce a algunos miembros de la actual plantilla a los que dirigió en su día en Primera División. Ahora trabajará con ellos en Segunda.

Sergio González se reencuentra con David Gil, Iza Carcelén, Álex Fernández, Rominigue Kouamé, Brian Ocampo y Roger Martí, integrantes de aquel primer equipo a los que entrenó en su momento y a los que conoce de sobra. De ellos, el único que este curso está ejerciendo el papel de titular es el lateral derecho. Habrá que ver el rol que asigna a cada uno en esta nueva etapa que se abre en el tramo decisivo de la temporada 2025-26 cuando está en juego la salvación.

El técnico sabe perfectamente en qué situación se halla el conjunto amarillo porque suele ver sus partidos. Su trabajo como entrenador es estar al tanto del estado de los equipos ante la posibilidad de que le surja una oferta de empleo como sucede ahora en su retorno a la que fue su casa durante dos años entre enero de 2022 y el mismo mes de 2024.