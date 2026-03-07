El Cádiz CF, a poco más de un partido de la zona de descenso

El Cádiz CF se presentó a la 29ª jornada de LaLiga Hypermotion ubicado en la 14ª posición y con opciones de escalar en la clasificación si era capaz de doblegar al Real Zaragoza en el Nuevo Mirandilla, conocido ahora como JP Financial Estadio. Pero pasó todo lo contrario. Con la derrota (0-1) en casa ante los maños, corría serio peligro de seguir cayendo como así sucedió.

Después de abrir el fin de semana con el sonrojante varapalo frente al colista, el conjunto amarillo quedaba a la espera de los resultados de sus rivales más directos para conocer su situación exacta en la tabla, que iba a ser peor que antes al no haber sumado como es costumbre en los últimos tiempos.

Con 35 puntos, el equipo entrenado por Gaizka Garitano sufrió las consecuencias de la derrota. La primera fue la bajada a la 15ª plaza tras la victoria (3-2) de la Real Sociedad B sobre el Castellón que pemitió al cuadro donostiarra llegar a los 37.

Más allá del puesto, lo más significativo que el Cádiz CF se acercó un poco más a la zona de descenso tras el empate (0-0) del Huesca con el Albacete. La ventaja pasó de cinco a cuatro puntos una vez que la escuadra altoaragonesa alcanzó los 31 instalada en el 19º peldaño, el que abre el tramo que conduce a Primera Federación. Eso quiere decir que los amarillos están apenas a un partido y medio de la zona que todos quieren evitar a toda costa.

La caída en la tabla del Cádiz CF puede ser aún mayor en el capítulo 29 en función de los marcadores que obtengan otros tres contrincantes (Leganés, Granada y Real Valladolid) que también están implicados en la desagradabe contienda por la permanencia en la categoría de plata. Sea cual el puesto, lo que es seguro es que una vez más es el más bajo de la temporada 2025-26 como viene ocurriendo en las últimas jornadas del campeonato. Si los amarillos no espabilan, corren el riesgo de acabar el mes de marzo en puesto de descenso.