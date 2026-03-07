Kovacevic sorprende y adelanta su vuelta a los entrenamientos del Cádiz CF

Tal y como estaba previsto, el Cádiz CF se entrenó el sábado 7 de marzo en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de El Rosal (en Puerto Real) un día después de la dolorosa derrota en casa (0-1) frente al Real Zaragoza, colista de LaLiga Hypermotion. El conjunto amarillo sumó la séptima derrota y agravó una crisia que le lleva a no conocer la victoria en ocho capítulos de la segunda vuelta.

Lo que en principio no parecía previsto era que Bojan Kovacevic participase con el grupo en esa sesión. De hecho, Gaizka Garitano contó en la rueda de prensa que ofreció el pasado jueves que el central estaba acortando plazos en su recuperación aunque aún le quedaban unas dos semanas para unirse a sus compañeros tras la lesión de rodilla que le obligó a pasar por el quirófano en diciembre.

Sin embargo, el defensa trabajó el sábado con el grupo como se encargó de informar la entidad cadista a través de sus cuentas oficiales en redes sociales, incluidas imágenes del propio Kovacevic en acción. El joven futbolista de 21 años lució un vendaje en su rodilla derecha.

La presencia del bravo zaguero serbio con el grueso de la plantilla fue la sorpresa de la última sesión de la semana. Salvo cambio de planes, está previsto que el equipo descanse el domingo para empezar el lunes a preparar el encuentro contra el Mirandés del trigésimo episodio del campeonato que se disputa el viernes 13 de marzo en Anduva a partir de las 20:30 horas.

Durante las siguientes sesiones se verá si el trabajo de Kovacevic con el grupo ya es permanente. Otra cuestión es cuándo podrá reaparecer en la competición porque no juega desde el pasado 30 de noviembre en el partido contra el Córdoba del que se tuvo que retirar en la segunda mitad.