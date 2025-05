Rueda de prensa complicada para el técnico del Cádiz CF

Gaizka Garitano hizo frente a un rueda de prensa complicada a pesar de la victoria del Cádiz CF, ya que el equipo no estuvo a la altura teniendo superioridad numérica durante muchos minutos.

Relato del choque. "La verdad es que es un partido loco. No hicimos un primer tiempo para irnos perdiendo y en la segunda hemos jugado más con corazón que con cabeza. No estaba el día fácil para jugar y lo hemos sacado con ese corazón , que es muy importante".

¿Contento? "Te vas contento porque ganas pero es verdad que el segundo tiempo nos ha costado con uno y dos jugadores más. Los centros no han sido buenos. La victoria es muy importante porque veníamos en una situación complicadísima y estamos doce puntos por encima del descenso. En el primer tiempo el equipo no ha hecho mal las cosas como para irse 0-1. Y en la segunda parte no hemos tenido esa pausa para tomar decisiones. No hubo pausa y los jugadores estuvieron bastante nerviosos", añadiendo que "nos ha costado muchísimo y hemos tenido muy poco acierto". "El equipo estaba nervioso y con poca fluidez en los últimos metros para poner esos centros No encontrábamos la forma y perdíamos el balón demasiado fácil. Ellos se han protegido con los centrales. En el segundo tiempo nos ha costado mucho y no hemos estado bien en las decisiones finales", reconocía el técnico del Cádiz CF.

La expulsiones. "No soy partidario de echar gente del campo. Somos el que más tarjetas rojas y penaltis tenemos en contra en el campeonato. Allí nos tocó jugar contra diez cuando no debíamos tener esa roja. Suele haber muchos expulsiones en esta categoría. No soy partidario de echar gente del campo; tiene que ser muy clara".

Se le cuestionaba por los problemas contra nueve jugadores. "No hemos estamos seguros y es algo a mejorar. Da mucha rabia. Son cosas a mejorar y en esa superioridad no hemos estado acertados en ataque y en defensa hemos tenido dudas. El rival es el equipo más goleador de la Liga".

La falta de contundencia y las desconexiones. "Cuando vine aquí por eso estaba el equipo abajo y era el más goleado. Por eso debemos mejorarlo para el año que viene. En casa, hemos sido muy seguros pero hoy en casa no se veía esa seguridad".

El enorme malestar de la afición. "Se esperaba que hiciéramos gol antes y lo hemos hecho al final. Debemos aceptar lo que diga la afición. Es un año duro y siempre hay cosas por mejorar; en nuestro caso, muchas", admitía antes de agregar que "teníamos esa ansiedad en el campo producto de tener dos jugadores más". "Hay jugadores para tomar mejores decisiones pero al final uno que está con nueve va a estar dentro del área y no era fácil tomar decisiones con tranquilidad".

¿Pesan los últimos partidos? "Quiero ganar partidos y hoy era ante un rival muy complicado. La temporada está siendo complicada y queremos acabarla bien. Acabar con buenas sensaciones la Liga. Para el año que viene tenemos que cambiar y mejorar cosas".