El riesgo de Sergio González en el Cádiz CF

El Cádiz CF da un volantazo a la temporada 2025-26 obligado por las circunstancias nada favorables en la clasificación. La caía en picado desde el arranque de la segunda vuelta configura un escenario complatemente distinto al del final de la primera parte. Desde el ecuador del campeonato hasta la fecha, en sólo ocho jornadas, pierde diez posiciones y pasa pasa de la sexta a la 16ª. Es decir, de luchar por el ascenso a verse enredado en la inquietante contienda por la permanencia.

La racha de ocho encuentros sin ganar con siete derrotas y un empate (un punto de 28) en las últimas semanas se llevó por delante a Gaizka Garitano y propició el aterrizaje de emergencia de Sergio González. El catalán regresa dos años y dos meses después de ser despedido por la entidad cadista cuando el equipo encadenaba 17 encuentros sin victorias e iba camino de una categoría de plata a la que bajó ya con Mauricio Pellegrino sentado en el banquillo.

La segunda llegada de Sergio se produce en un contexto similar a la primera aunque con algún matiz. El objetivo es el mismo, la salvación, pero con la diferencia de que entonces era para que el Cádiz CF se quedase en la élite del fútbol español y ahora es para evitar que caiga al tercer escalón (antigua Segunda B).

El técnico arribó en 2022 en sustitución de Álvaro Cervera cuando los amarillos ocupaban plaza de descenso y estaban a cinco puntos de una permanencia que se hizo realidad en aquel agónico último capítulo con el triunfo sobre el Deportivo Alavés y el empate del Granada que permitió superar a los rojiblancos.

Otra diferencia. La situación actual no es la misma porque Sergio coge al equipo fuera de la zona de descenso con una ventaja de cuatro puntos sobre el 19º puesto. Su misión es poner coto a la tendencia a la baja, frenar la posibilidad del despeño a una de las cuatro plazas que conducen al abismo y lograr la continuidad en la Liga Hypermotion.

Para el barcelonés supone todo un reto si además se tiene en cuenta que estaba más que asentado como entrenador de Primera División y ahora baja un escalón no para pelear por un ascenso si no para sacar al Cádiz CF de la difícil situación en la que se encuentra e impedir un descenso. El técnico acumula 244 partidos en Primera y sólo ocho en Segunda más 17 en la categoría de bronce en sus inicios con el Espanyol B. Desde que consiguió subir al Valadolid a la élite en 2018, siempre había entrenado en la máxima división pero ahora, después de dos años sin trabajar, acepta el desafío del conjunto gaditano en Segunda que pasa por un objetivo nada relacionado con el ascenso.

Es la primera vez que Sergio abre una segunda etapa como técnico de un equipo. En últimos años se especuló con la posibilidad de un retorno a banquillo del Espanyol, al que dirigió en Primera durante una temporada y media entre mediados de 2014 y finales de 2015. No ha vuelto repetir ni con periquitos ni con pucelanos y sí lo hace ahora con los amarillos.