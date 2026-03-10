Ya se conocen dos fechas claves del Cádiz CF en Semana Santa

Una fecha tan especial como la Semana Santa está ya muy cerca en el horizonte y este año trae el añadido de que se disputa una jornada a mitad de semana. Desde LaLiga se ha dado a conocer este martes los días y los horarios de los encuentros correspondientes a las jornadas 32ª y 33ª en Segunda División.

Para empezar, el Cádiz CF ya sabe cuándo jugará el primer fin de semana, el del Domingo de Ramos, que le corresponde rendir visita al Alfonso Murube para enfrentarse al Ceuta. Un duelo que se recupera en la categoría de plata al otro lado del Estrecho, después de muchas campañas viéndose las caras ambos conjuntos en la desaparecida Segunda B (ahora Primera Federación).

Ese encuentro contra la escuadra ceutí ha quedado fijado para el sábadía día 28 de marzo (conocido como Sábado de Pasión), a las 14:00 horas. El equipo de Sergio González llegará a ese encuentro después de recibir una semana antes al Málaga (18:30 horas), mientras que el Ceuta jugará ese mismo día en Leganés (14:00 horas).

Una jornada después, la 33ª, corresponderá a la mitad de la Semana Santa, ya que se distribuirá entre el Martes, el Miércoles y el Jueves Santo, que es la novedad en el calendario de esta temporada. El Cádiz CF volverá a ejercer de visitante, en este caso en Valladolid, y tendrá que jugar en el José Zorrilla el Martes Santo, día 31 de marzo, a partir de las nueve y media de la noche.

Queda por conocer, para cerrar una larga Semana Santa futbolera, los partidos de la 34ª jornada que en el caso del Cádiz CF le corresponderá recibir al Córdoba en el Nuevo Mirandilla (Estadio JP Financial). Al jugar el equipo amarillo el Martes Santo, no hay que descartar que el derbi andaluz quede fijado para el Viernes o el Sábado Santo.