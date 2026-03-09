Mirandés - Cádiz CF: venta de entradas para los socios
Hasta este miércoles estarán disponibles las localidades a 25 euros cada una
El Cádiz CF, a poco más de un partido de la zona de descenso
El Cádiz CF sigue adelante en todo lo que conlleva la preparación de la próxima jornada, que este viernes, día 13 de marzo, le lleva al campo del CD Mirandés (20:30 horas). Uno de esos aspectos afecta a los aficionados, sobre todo aquellos que tengan el deseo de ver el estreno de Sergio González en la presente campaña.
Por ello la entidad informa a sus abonados sobre el proceso de venta de entradas para el encuentro correspondiente a la jornada 30 de LaLiga Hypermotion frente al CD Mirandés. El partido se disputará en el Estadio Municipal de Anduva.
Fechas y horarios de venta
Lunes 9 y martes 10: de 9:30 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas.
Miércoles 11: de 9:30 a 12:00 horas.
Cada entrada tiene un precio de 25 euros y el punto de venta es presencialmente en Atención al Socio y por teléfono (956 00 00 11). El Cádiz CF recuerda que la venta es exclusiva para socios y que las entradas son personales e intransferibles.
