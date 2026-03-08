La dura realidad clasificatoria que se encuentra Sergio González en el Cádiz CF: sólo cabe un objetivo

El aterrizaje forzoso de Sergio González en el Cádiz CF se produce justo cuando el conjunto amarillo alcanza su puesto más bajo en la clasificación. Tras la derrota (0-1) ante el Real Zaragoza, entonces colista de LaLiga Hypermotion llega al 16º escalón en la 29ª jornada y no cae más porque el Leganés perdió (0-1) en su feudo ante el Eibar. Este fin de semana que acaba es rebasado por la Real Sociedad B y el Granada y se coloca a sólo tres peldaños del descenso. El cuadro vasco se impuso (4-2) al Castellón y el granadino ganó 0-2 al Deportivo en Riazor.

El cuadro gaditano tiene 35 puntos y lo que ya sabe seguro el nuevo entrenador es que es prácticamente imposible el acceso a la contienda por la fase de ascenso. A su llegada, el equipo se halla una lejana distancia de 13 puntos de la sexta posición que ocupaba al término de la primera vuelta y ahora la disfruta el Málaga.

Las opciones de alcanzar el 'play-off' son casi nulas y la única meta realista es abrazar la permanencia sin demasiados desvelos. A ello se pone Sergio González. Sobre el papel, el objetivo no debería ser demasiado difícil de conseguir siempre que el equipo se adentre en una dinámica lógica de la competición que incluya algunas victorias.

El margen del Cádiz CF sobre la zona de descenso es de cuatro puntos. El Huesca abre el grupo que reside en las peores plazas con 31 puntos en la 19ª. En la vigésima está la Cultural y Deportiva Leonesa con 27 a la espera del resultado que coseche el lunes en el campo del Almería en el cierre del capítulo liguero número 29. El Real Zaragoza salta de la última a la 21ª con 27 gracias a su triunfo en el Nuevo Mirandilla. Y el Mirandés, próximo rival de los amarillos, es el colista con 24 tras perder (2-0) en su visita al Burgos.

LaLiga Hypermotion Ver Clasificación Actualizada Haz clic para cargar datos Clasificación Pos Equipo Pts PJ G E P Cargando datos... Gráfico: M. Guillén

La situación del Cádiz CF no es fácil pero tiene 13 partidos por delante para sellar la salvación antes de empezar a pensar en la próxima temporada 2026-27.