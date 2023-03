La receta de Sergio González para que el Cádiz CF tenga opciones de vencer al Sevilla

El entrenador del Cádiz CF, Sergio González, atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro ante el Sevilla que se disputa el sábado 1 de abril en el estadio Nuevo Mirandilla en el choque de la 27ª jornada de Liga.

Dos semanas sin fútbol: "Hemos tenido una primera parte del parón muy buena con tareas para seguir potenciando el grupo. Durante el parón ha habido jugadores que estaban al límite para poder jugar y, en este caso, hay jugadores que han tenido molestias en estas últimas semanas. Ha sido una semana para recuperar físicamente, recuperar fundamentos para prepararnos de cara a un rival complejo. Nos ha venido bien el parón para fortalecer todos los aspectos".

José Luis Mendilibar se estrena como entrenador del Sevilla: "Me puedo poner en la piel de Mendilibar, al que considero un entrenador de toda la vida. Tiene su esencia, va metiendo matices. Es un grandísimo entrenador. Yo intentaría ser más sencillo en el juego, intentando que pasara más cosas en el campo rival que en el tuyo propio. A nivel estructural nos vamos a encontrar un Sevilla más contundente, más sólido, más compacto".

El talento del equipo hispalense: "El Sevilla viene con sangre en los ojos, viene con ganas de rebelarse, con ganas de demostrar porque son futbolistas que no han perdido su fútbol. Van a venir a darlo todo y si no se encuentran un Cádiz intenso como estamos viendo, vamos a sufrir. No podemos olvidarnos del talento de unos futbolistas que hasta hace poco estaban levantando trofeos. Tenemos que repetir actuaciones como las que estamos haciendo o lo pasaremos mal".

Los puntos perdidos en los minutos finales de los partidos: "Lo primero que hacemos es autocrítica. No somos tan agresivos en defensa pero cometemos muchos penaltis, y eso debe ser lo último, que sean evitables. Debemos tener un poso de tranquilidad y que no nos pueda el impulso. Tenemos que olvidarnos de ello, hemos hablado lo de los finales, hay que trabajar desde la confianza y lo vamos a hacer bien en el próximo tiempo añadido, que no nos afecte el tiempo que dé el árbitro".

La afición cadista ofrecerá su apoyo: "A nivel deportivo entendemos que viene un grandísimo rival, un gran equipo. En casa, venga el equipo que venga, tenemos que ser fuertes. La gente nos va a animar desde el primer momento y es un gusto enorme vivir los recibimientos, vivir el ambiente que se crea en nuestro estadio. Ojalá durante el partido hagamos el guion perfecto para que equipo y afición nos vayamos retroalimentando y terminemos felices con el resultado".