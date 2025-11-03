La reacción de Víctor Aznar tras el empate del Cádiz CF en Andorra

El Cádiz CF solventó la cita perteneciente a la 12ª jornada de LaLiga Hypermotion con un empate (0-0) en el campo del Andorra el pasado domingo 2 de noviembre. El punto permitió a los amarillos mantenerse una semana más en la zona de fase de ascenso aunque perdió dos puestos en la clasificación al bajar del cuarto al sexto.

No fue precisamente el mejor partido de un Cádiz CF apoyado una vez más en su sistema defensivo para evitar el amargo trago de la derrota. No llegó a dar la sensación de poder ganar y a lo máximo que pudo llegar fue al empate.

Uno de los protagonistas del encuentro fue Víctor Aznar (23 años), el futbolista más destacado del cuadro visitante. El equipo se desenvolvió con solidez en materia defensiva pero cuando el Andorra fue capaz de generar peligro, apareció la gigantesca figura del cancerbero para evitar el gol.

Víctor Aznar impidió que el Cádiz CF hiciese el viaje de vuelta sin ningún punto. Se erigió en el salvador con dos paradones en la segunda mitad, cuando más apretaron los anfitriones. Ganó dos mano a mano a los atacantes y sacó dos remates que iban a gol.

El arquero volvió a demostrar, con su brillante actuación, la razón de su titularidad en la presente campaña, la primera a todos los efectos como miembro de la plantilla cadista tras alternar con el filial el pasado curso. Dejó la portería a cero por séptima vez en doce capítulos.

El guardameta se pronunció a través de su cuenta personal de X (antes twitter) después del partido. Suele ser parco en palabras y mantuvo esa línea para manifestarse con un mensaje positivo.

El portero dio por bueno el empate porque supone dar un paso más, en este caso fuera de casa. "Seguimos sumando para seguir arriba, vamos", señaló el hispano-brasileño tras el punto que los amarillos capturaron el domingo en el terreno del Andorra. Todo apunta a que Víctor Aznar seguirá siendo el guardián de la portería en el próximo envite contra el Real Valladolid. Ha aprovechado la oportunidad y a David Gil le toca esperar turno en el banquillo.