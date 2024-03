El Rayo gana y ahonda aún más en la herida de un Cádiz CF que sufre un mazazo de 12 puntos y se hunde

La 29ª jornada de Liga fue un absoluto desastre para un Cádiz CF que no sólo no acortó distancias en la pelea por la permanencia sino que además perdió de vista a sus rivales directos y dio un paso atrás con el que se acerca aún más a Segunda División.

Los tres equipos que estaban justo por delante del Cádiz CF aprovecharon al máximo el revés de los amarillos en San Sebastián (2-0 en el terreno de la Real Sociedad el pasado viernes 15 de marzo) para poner tierra de por medio. El cuadro gaditano, incapaz de adentrarse en una racha positiva, se asoma al abismo de manera muy peligrosa, con el descenso como una posibilidad cada vez más real a medida que pasan las semanas.

El Cádiz CF sufrió un mazazo de 12 puntos en un fin de semana para el olvido: los tres que no sumó ante los donostiarras y los que sí obtuvieron el Celta de Vigo, el Rayo Vallecano y el Mallorca. Ganaron cuando debían hacerlo. Los gallegos dieron el do de pecho y se impusieron a domicilio (1-2) al Sevilla, los madrileños no fallaron y tumbaron (2-0) al Betis y los baleares cumplieron en casa y vencieron (1-0) al Granada.

Para colmo, hay un parón liguero que atraviesa en una tesitura bastante compleja. Vuelve la distancia más lejana de la salvación que había sufrido en la 27ª jornada. En la 28ª rebajó la diferencia a dos y ahora se repiten esos cinco puntos pero con dos partidos menos para el final de la Liga

La situación es límite. El equipo amarillo continúa atascado en la 18ª posición (once jornadas consecutivas), en zona de descenso, con 22 puntos de los 87 disputados. El rival más cercano es el Celta, 17º con 27, es decir a una distancia de cinco puntos que parecen muchos dada la trayectoria de un Cádiz CF que sólo ha ganado tres veces temporada y acumula un solo triunfo (el reciente 2-0 sobre el Atlético de Madrid) en los últimos 25 capítulos.

El Sevilla, tras su derrota en casa, se complica la vida y baja al 16º escalón con 28 puntos, seis más que el club con sede en el Nuevo Mirandilla. No da la sensación de que el Cádiz CF pueda estar en condiciones de dar alcance al conjunto de Nervión, al que debe visitar en la antepenúltima jornada.

El Rayo y el Mallorca dejan de ser rivales directos del Cádiz CF a día de hoy por la cuantiosa diferencia de puntos. El cuadro vallecano es el inquilino del 15º puesto con 29 puntos, siete más que los andaluces. El Mallorca sube al 14º con 30, ocho más.

Los números, que nunca mienten, reflejan el dificilísimo contexto en el que se halla el equipo de Mauricio Pellegrino, firme candidato al descenso salvo un giro radical en los nueve episodios restantes hasta el desenlace del campeonato.