Cómo quedó el Cádiz CF en el único partido que se perdió Suso

El Cádiz CF afronta el último mes de 2025 con dificultad añadida que supone la baja de Suso, que estará inactivo durante un tiempo tras sufrir una lesión muscular. El atacante se pierde como mínimo cuatro partidos de Liga y uno de la Copa del Rey mientras pone ya los cinco sentidos en la recuperación para reaparecer en enero de 2026 si todo va bien.

El talentoso futbolista fue el fichaje estrella de los amarillos para la presente temporada 2025-26 una vez que decidió bajar de la élite para enrolarse en el equipo de sus amores. Es la principal referencia ofensiva, fijo en las alineaciones. De hecho, acumula 14 encuentros en 15 jornadas de Liga, todos como titular.

El Cádiz CF se ve obligado a desenvolverse sin su abanderado en las labores ofensivas en una exigente recta final de año en la que debe enfrentarse al Córdoba, Real Murcia (duelo de la segunda eliminatoria copera), Racing de Santander, Real Zaragoza y Castellón antes del parón navideño. La competición se reanuda el primer fin de semana de enero, cuando los amarillos visitan Riazor para medirse al Deportivo de La Coruña, uno de los adversarios más poderosos de Segunda División. La incógnita es si el jugador gaditano puede llegar a tiempo a ese compromiso del penúltimo capítulo de la primera vuelta. No parece tenerlo fácil.

Suso causa baja justo en el peor momento del Cádiz CF, inmerso en una situación delicada tras encadenar seis partidos consecutivos sin ganar. Sólo se ha perdido un encuentro de Liga en lo que va de curso. No pudo participar en el choque contra el Huesca por unas molestias. Su ausencia coincidió con el triunfo más reciente del cuadro amarillo, el que logró (1-0) contra el cuadro aragonés en la novena jornada.

En aquella cita con los oscenses dirimida en el estadio Nuevo Mirandilla, Gaizka Garitano apostó en la tarea de ataque por Iuri Tabatadze, Javier Ontiveros y Yussi Diarra, con Álvaro García Pascual como hombre más adelantado. El gol de la victoria lo marcó el futbolista georgiano.

Es la primera que vez que el Cádiz CF encara un partido a domicilio sin la presencia de Suso. El equipo pierde calidad pero puede ganar peso en su entramado defensivo. Está abocado a realizar un enorme despliegue físico ante un rival que aprieta de lo lindo en ataque, aunque las opciones de vencer pasan por hacer algo más que destruir.

El Cádiz CF ya conoce la victoria sin Suso y ahora no le queda otra que poner freno a su mala racha sin la aportación del gaditano.