Las tres cosas que el entrenador del Cádiz CF pide a sus jugadores

El entrenador del Cádiz CF, Gaizka Garitano, expresó su deseo de que el equipo frene la mala dinámica de resultados en el partido en el estadio del Córdoba (16ª jornada de LaLiga Hypermotion) que se disputa el domingo 30 de noviembre. "Hay ganas de lograr una victoria", subrayó en la rueda de prensa a modo de previa que ofreció el viernes después del penúltimo ensayo de la semana. El triunfo es necesario después de media docena de capítulos seguidos sin ganar (sólo tres puntos de los últimos 18 con un trío de empates y el mismo número de varapalos).

El técnico dijo del rival que "es un gran equipo con un entrenador (Iván Ania) que tiene las ideas muy claras". Avisó por tanto de la dificultad del encuentro frente a un adversario que "si mantiene su solidez puede imponerse en cualquier campo. Es un equipo muy ofensivo y en su campo es muy difícil”.

Además de la baja de Suso y la duda de Javier Ontiveros, Garitano informó de que hay dos jugadores (no citó sus nombres) que no han podido ejercitarse a tope al estar resfriados cuya disponbilidad queda a expensas del estado en el que se encuentren en la sesión que se desarrolla el sábado en la instalaciones de la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real).

El gran problema del Cádiz CF en este momento delicado de la temporada es, según Garitano, la falta de energía. "Cuando no tienes energía y no ganas duelos, la pelota" la posee el contrincante, indicó sobre la primera mitad del choque contra la Cultural Leonesa. En la segunda parte "cambiamos ese nivel de energía” aunque el resultado no fue el esperado (derrota por 1-2).

Además de la derrota en casa, llamó la atención las dos sustituciones que hizo el 'míster' en el primer tiempo (quitó a Tabatadze y Diarra). Garitano restó importancia a ese hecho porque los cambios "hay que hacerlos antes o después". Insistió, como afirmó justo después de la derrota, que “podíamos haber cambiado a siete u ocho jugadores". A su entender, en la primera parte "no estábamos al nivel de energía que necesitaba el equipo”.

El preparador cadista está convencido de poder volver a la senda positiva y dio las claves para ello. Ve imprescindible "ser un equipo con concentración y cuidado en cada detalle". Hizo hincapié en recuperar la solidez para "volver a ser el equopo que éramos".

Para Garitano hay un mínimo que se le debe pedir a sus jugadores: "Energía, ganas y chispa”, cosas que reconoció que faltaron en el duelo contra los leoneses.

El entrenador admitió el pasado domingo que vive el momento más delicado desde su llegada al Cádiz CF. El viernes, en la previa del envite ante el Córdoba, aseguró que "estoy con más ganas que nunca", con "casta, hambre y trabajo" porque recalcó que cree en el equipo.