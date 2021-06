Así queda el grupo del Cádiz B en la nueva categoría de la RFEF

La Ciudad del Fútbol de las Rozas vivió este lunes 21 de junio la reunión convocada por el presidente de la Real Federación Eespañola de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, con los representantes de los clubes participantes en la categoría Segunda RFEF-Segunda B para la temporada 2021/22.

Durante el encuentro, el presidente de la RFEF subrayó el trabajo del organismo rector del fútbol español en favor del fútbol modesto, cumplimentado por las muestras públicas de apoyo en las intervenciones de los representantes de los clubes convocados.

Por primera vez en la historia, tal y como sucedió en la configuración de los grupos de Primera RFEF, los propios representantes de los equipos han escogido mediante votación la configuración de los 5 grupos de 18 equipos que iniciarán la competición el próximo 5 de septiembre y concluirán el campeonato regular el 15 de mayo. Nada menos que 90 conjuntos componen la nueva categoría.

El Cádiz B forma parte del Grupo IV junto con equipos de Andalucía (6), Canarias (5), Extremadura (6) y Ceuta (1). Se ha tenido en cuenta la proximidad geográfica, aunque en este caso habrá largo desplazamientos a las islas.

Los 5 equipos campeones de grupo lograrán el ascenso directo, mientras que las otras 5 plazas de ascenso saldrán de una Playoff que se disputará en sede neutral entre el 22 y el 29 de mayo entre los clasificados del 2º al 5º de cada grupo.

Descenderán a Tercera RFEF los 5 peores clasificados de cada grupo, el 13º mejor clasificado logrará la permanencia y los otros 4 equipos clasificados en esa posición disputarán otro Playoff a finales de mayo en el que dos conjuntos conseguirán la permanencia.

Tras llevarse a cabo la votación, así se conformarán los 5 grupos de la Segunda RFEF-Segunda B para la temporada 2021-2022:

Grupo I: Marino de Luanco, Real Avilés, Ceares, Llanera, Langreo, Palencia Cristo Atlético, Gimnástica Segoviana, Salamanca UDS, Unión Adarve, Navalcarnero, Leganés B, Móstoles URJC, Arosa, Bergantiños, Arenteiro, Coruxo, Pontevedra y Compostela.

Grupo II: Cayón, Laredo, Tropezón, Rayo Cantabria, Burgos Promesas, Náxara, Racing Rioja, UD Logroñés B, San Juan, Osasuna B, Ardoi, Izarra, Peña Sport, Mutilvera, Arenas, Real Sociedad B, Gernika y Sestao.

Grupo III: Brea, Ebro, Teruel, Ejea, Huesca B, Tarazona, Numancia, Prat, Cerdanyola, Badalona, Europa, Lleida, Espanyol B, Terrassa, Ibiza Islas Pitiusas, Andratx, Peña Deportiva Formentera.

Grupo IV: Antequera, Cádiz B, San Roque Leipe, Córdoba, Vélez, Xerez Deportivo, Mensajero, Panadería Pulido, Las Palmas Atlético, Tamaraceite, Tenisca o UD San Fernando, Ceuta, Mérida, Coria, Don Benito, Villanovense, Cacereño y Montijo.

Grupo V: At. Mancha Real, El Ejido 2012, Recreativo Granada, Calvo Sotelo Puertollano, Marchamalo, Toledo, Socuéllamos, At. Levante, Eldense, Intercity, La Nucía, Hércules, Alzira, Melilla, Águilas, At. Pulpileño, Mar Menor y Real Murcia.