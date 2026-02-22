Qué le está faltando al Cádiz CF según Garitano

El Cádiz CF afronta un encuentro importante contra la Real Sociedad B el lunes 23 de febrero en la bajada del telón de la 27ª jornada de LaLiga Hypermotion en el estadio Nuevo Mirandilla (a partir de las 20:30 horas). El conjunto amarillo está llamado a reaccionar sin demora después de un pésimo comienzo de una segunda vuelta en la que aún no conoce la victoria tras cinco capítulos.

El entrenador, Gaizka Garitano, es consciente de que el equipo amarillo tiene que buscar un buen resultado como local. Se trata de ganar y para ello espera que el empate amarrado en el campo del Burgos, a pesar de una actuación discreta, sirva de impulso para conseguir los tres puntos en el choque frente a la escuadra donostiarra. Eso sí, advirtió en la previa del encuentro de que para disponer de opciones de vencer el Cádiz CF tiene que "hacer un buen partido" porque el rival "seguro que lo va a poner difícil".

"No estamos haciendo buenos resultados en los últimos tiempos", admitió el preparador cadista, que espera una versión positivo de los suyos en el regreso a casa. Los gaditanos han perdido los dos envites dirimidos en su territorio una vez rebasado el ecuador del campeonato, ambos por idéntico resultado (1-2) frente a Granada y Almería.

Uno de los problemas de los amarillos en tiempos recientes está relacionado con la faceta ofensiva. Garitano reconoció que “nos está costando hacer gol”. El Cádiz CF lleva tres tantos a favor en cinco episodios de la segunda vuelta y ha recibido siete. Es decir, presenta un balance negativo de cuatro. “En ambas áreas no hemos sido contundentes”, añadió el técnico.