Dos jugadores del Cádiz CF con fiebre, tres hacen el Ramadán y el regreso de Suso

En el Cádiz CF están pendientes del último entrenamiento y de la evolución de más de un futbolista para la definición de la convocatoria del encuentro contra la Real Sociedad B que el lunes 23 de febrero (desde las 20:30 horas) cierra la 27ª jornada de LaLiga Hypermotion en el estadio Nuevo Mirandilla. Como no puede ser de otra manera, el objetivo no es otro que conseguir por fin la primera victoria de la segunda vuelta en la sexta tentativa después de cuatro derrotas y un empate que han supuesto un frenazo en la clasificación.

Gaizka Garitano apura al máximo hasta saber con qué efectivos puede contar para el duelo frente a la escuadra donostiarra. En la comparecencia ante los medios a modo de previa del partido, el técnico no ocultó que aún debe esperar para poder confeccionar la lista y explicó el motivo de las dudas que están sobre la mesa. "Hay un par de jugadores con fiebre que no sabemos si llegarán", comentó el 'míster' se decir quiénes son los afectados, que no pudieron ejercitarse el sábado en El Rosal y tuvieron que guardar reposo en casa. Eso sí, señaló que "queda tiempo para poder recuperarlos".

Por otro lado, hay tres jugadores del equipo amarillo que ha iniciado el Ramadán según contó Garitano. "Los tenemos controlados", aseguró antes de subrayar el importante papel que ejerce el nutricionista de la plantilla, a través del que "sabe lo que tienen que comer y beber".

Recalcó el absoluto respeto por aquellos futbolistas que deciden hacer un ayuno que, a su juicio, "no tiene que afectar mucho" y se irá viendo "día a día" como se van encontrando. "Hay que llevarlo con la mayor normalidad·, dijo Garitano.

"Unos puede comer y otros no el día de partido", expuso el entrenador sobre los jugadores que hacen el Ramadán. Irá viendo como están. Como regla general, "ponemos a los jugadores que están al cien por cien", precisó el preparador cadista.

La principal novedad será la presencia en la convocatoria de Suso, que no juega desde hace tres meses por una lesión de sóleo de la que ya se ha recuperado. Garitano contó del atacante que "iba a viajar (a Burgos el pasado fin de semana) pero no estaba seguro y decidió esperar una semana para tener acumulados más entrenamientos".

El técnico resaltó sobre Suso que "queremos que esté lo mejor posible porque él conoce su cuerpo mejor que nadie". Garitano no fue más allá y no dijo si el jugador gaditano tendrá hueco en el once inicial o empieza el partido en el banquillo, aunque la segunda opción es la más probable después de un largo periodo de baja.