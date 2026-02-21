Las dudas en el once del Cádiz CF para el partido contra la Real Sociedad B

Mientras otros rivales juegan sus partidos el fin de semana, el Cádiz CF pisa el acelerador en la preparación del encuentro contra la Real Sociedad B que se disputa el lunes 23 de febrero (20:30 horas) en el estadio Nuevo Mirandilla en la bajada del telón de la 27ª jornada de LaLiga Hypermotion.

La plantilla cadista se ejercita el sábado y el domingo a puerta cerrada en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de El Rosal consciente de la importancia que tiene el choque frente a la escuadra donostiarra. Sólo vale la victoria para poner fin de una vez a una horrible dinámica que ha frenado las aspiraciones de hacer algo grande.

Después de las dos últimas sesiones, llega el momento de las decisiones que debe adoptar el cuerpo técnico que lidera Gaizka Garitano. La primera, la composición de la convocatoria. La segunda, algo más compleja, la configuración de un once inicial que en el partido contra el Burgos ya experimentó alteraciones inesperadas con la titularidad de Joaquín González y Yussi Diarra, suplentes habituales que gozaron de una oportunidad desde el comienzo después de mucho tiempo. Si en Burgos Ortuño fue suplente, en esa ocasión le podría tocar a Moussa Diakité en el caso de que haya iniciado el Ramadán.

Con esos movimientos en El Plantío, Garitano trató de dar consistencia al equipo aunque a mitad de partido dio una vuelta de tuerca más al colocar una defensa de cinco hombres y renunciar a los extremos para combatir la oleada ofensiva del adversario. El Cádiz CF no ofreció su mejor imagen pero al menos obtuvo un empate y puso coto a una preocupante racha de cuatro derrotas consecutivas en los primeros envites de la segunda vuelta.

Esas variaciones abren el interrogante de cara a la inminete cita con el cuadro guipuzcoano. Parece poco probable que el míster se incline de nuevo por una zaga compuesta por cinco futbolistas. Otra cuestión es la formación por la que apueste de salida, si continúan Joaquín y Diarra o hace cambios. Brian Ocampo está disponible para volver a la banda izquierda tras cumplir sanción federativa y Suso vuelve una vez superada una lesión, aunque la lógica indica que después de tres sin competir empiece en el banquillo y disponga de algunos minutos en la segunda mitad.