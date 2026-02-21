El Cádiz CF ya sabe lo que le espera si no vence a la Real Sociedad B

El Cádiz CF afronta la 27ª jornada de LaLiga Hypermotion con el deber de la victoria que de momento se le resiste en un pésimo arranque de la segunda vuelta en el que arrastra un pobre recorrido de cuatro derrotas consecutivas (ante Albacete, Granada, Huesca y Almería) y el reciente empate en el terreno del Burgos. Traducido en puntos, lleva sólo uno de 15 y la consecuencia es un claro retroceso como refleja su situación actual en la tabla.

El conjunto amarillo paga el mal inicio del tramo más importante de la temporada 2025-26 con una abrupta caída por la escalera de la clasificación. El prometedor sexto puesto con el que el finalizó la primera parte del campeonato queda muy atrás y enlaza cuatro episodios en el undécimo, tan cerca de la zona de fase de ascenco como la de descenso.

La dinámica negativa conduce al equipo entrenado por Gaizka Garitano a su posición más baja del curso (llegó a ser el líder del torneo en el noveno capítulo) en la que se queda clavado, pero ya no dispone de margen. Los perseguidores aprietan y corre serio peligro de perder su sitio en la jornada 27.

El Cádiz CF se enfrenta a la Real Sociedad B en el estadio Nuevo Mirandilla el lunes 23 de febrero (desde las 20:30 horas). La única solución posible para mantener el puesto número once o incluso subir algún peldaño más es conseguir un triunfo muy necesario delante de una afición que espera la mejor versión de los suyos.

Y es que el fin de semana empieza con un aviso para el cuadro gaditano, que pasa a la 12ª posición tras la victoria (2-1) sobre el Granada en el encuentro disputado la noche del viernes 20 en el Alfonso Murube. El equipo caballa acredita 38 puntos frente a los 35 que posee un Cádiz CF que está obligado a no fallar en casa. Sus dos últimos envites como anfitrión se resolvieron con dolorosos varapalos en los duelos andaluces contra el Granada y el Almería.

Los amarillos pueden caer más puestos en función de los marcadores que se den en otros campos. En el peor de los casos, tienen la posibilidad de acabar la jornada en el 14º. En el supuesto más favorable, pueden subir al décimo. Todo pasa por un triunfo en el santuario del barrio de la Laguna. Si lo logra, el Cádiz CF tomará aire y tendrá una semana tranquila. De lo contrario, las aguas seguirán revueltas hasta la próxima cita. El siguiente compromiso es la visita a Ipurúa para medirse al Eibar el domingo 1 de marzo (a partir de las nueve de la noche).