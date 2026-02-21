Garitano explica qué debe hacer el Cádiz CF para vencer a la Real Sociedad B

Gaizka Garitano compareció el sábado 21 de febrero en la previa del partido contra la Real Sociedad B que el lunes 23 (desde las 20:30 horas) cierra la 27ª jornada de LaLiga Hypermotion en el estadio Nuevo Mirandilla. El entrenador del Cádiz CF se aferró al reciente empate (1-1) obtenido en el campo del Burgos para poder tomar impulso mediante un triunfo en casa ante el filial donostiarra.

"Hemos roto la (mala) racha y confiamos en que el punto que conseguimos (en el El Plantío) nos sirva para ganar este lunes y volver a la senda de la victoria", expuso el preparador cadista sobre la nueva cita del campeonato, la última del mes de febrero. Los gadtanos aún no conocen el triunfo en la segunda vuelta después de cinco capítulos.

El técnico tiene claro que ya es hora de poner en práctica el verbo ganar aunque es consciente de que sus futbolistas deben ofrecer una versión de máxima solvencia para poder tener la opción de quedarse con los tres puntos en liza. "Hay que hacer un buen partido ante un rival que nos lo pondrá muy difícil seguro", afirmó sin rodeos Garitano. Es un partido importante dada la situación adversa.

El entrenador del conjunto gaditano destacó el potencial que atesora la escuadra guipuzcoana, que antes del comienzo de la jornada ocupa la 16ª posición con 31 puntos, cuatro menos que los amarillos (35). Recordó lo mal que lo pasó el Cádiz CF en el duelo de la primera vuelta, cuando llegó a ir dos goles por debajo en el marcador hasta que un doblete firmado por Iuri Tabatadze en los instantes finales transformó la derrota en una igualada (3-3).

Así, Garitano recordó que en el envite disputado en San Sebastián "nos superaron aunque conseguimos empatar" y reconoció que "fueron mejores que nosotros". Dijo de la Real Sociedad B que "es un equipo que está muy bien organizado, que corre muchísimo y que cuenta con chicos que tienen calidad. Están compitiendo con muchísimo mérito" en Segunda División.

El entrenador del Cádiz CF dedicó palabras de elogio al técnico realista Jon Ansotegi: "Es un gran amigo y lo está haciendo fenomenal".