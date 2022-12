Qué fue de Nano Mesa tras salir del Cádiz CF el pasado mes de julio

El mercado de invierno deparará movimientos en general y en el Cádiz CF en particular. El club trabaja en la sombra con la idea de reforzar la plantilla de cara a la segunda y decisiva parte de la temporada 2022/23 en la que luchará por la permanencia en Primera División.

Llega la época de movimientos en las plantillas y la posibilidad para los futbolistas de cambiar de equipo o encontrar uno en el caso de estar sin empleo.

Uno de los jugadores que salió del Cádiz CF el pasado verano se encuentra en el paro y está muy pendiente de lo que cuece. Se trata de Nano Mesa (27 años). El delantero dejó de pertenecer al Cádiz CF el pasado de julio cuando el club anunció su marcha. Le quedaban entonces dos años más del contrato que firmó hasta 2024 cuando firmó de nuevo tras el ascenso Primera en aquella campaña 2029/10 en la que jugó cedido por el Eibar.

Nano Mesa se quedó en el conjunto amarillo tras subir a la máxima categoría pero no llegó a cuajar. De hecho, en invierno del curso 2020/21 salió cedido al UD Logroñés y estuvo todo el 2021/22 prestado en el Real Zaragoza.

A su regreso a la disciplina cadista en el verano de 2022. El club le hizo saber que no contaba con él y rescindió su contrato el 20 julio. El tinerfeño no encontró destino en verano y al ser agente libre podía unirse a un equipo en cualquier momento más allá de las ventanas de fichajes, pero la realidad es que no ha terminado de firmar por ninguno. Ahora que en enero se espera más movimientos puede tener más opciones.

Nano Mesa no juega un partido oficial desde el pasado mes de abril. Se perdió la parte final de la temporada en el Zaragoza debido a una lesión. Hasta entonces había participado en 23 encuentros 1.000 con el cuadro maño (12 como titular) y algo más de 1.000 minutos en los que anotó un par de goles.