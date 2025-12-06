Problemas en aumento en la enfermería del Cádiz CF

No son buenos tiempos para la enfermería del Cádiz CF como consecuencia de las lesiones que afectan a la plantilla de Gaizka Garitano y que van a más en las últimas semanas.

Para recibir al Racing de Santander, los amarillos no dispondrán del consabido caso de Fali -baja desde agosto-, Suso, Ontiveros y Kovacevic, gravemente lesionado en Córdoba a la espera de saber exactamente el alcance de su dolencia. Pero la Copa se 'cargó' a Joaquín González, que se dañó poco antes del descanso.

En cuanto a Iza Carcelén, que jugó en Córdoba y no estuvo en Murcia, su mejoría es palpable y en su caso hay que ser optimistas.

Garitano se refirió en estos términos al caso de los lesionados y tocados. "Ontiveros sigue con problemas y no va a estar. Suso tampoco; Iza está entrenado y va mejor ya". Y precisó que tiene "algún otro jugador con algún problema más". "Joaquín González tiene también un esguince que se hizo el otro día en la última jugada del primer tiempo en la Copa, que me imagino que tampoco llegará".

Se detuvo en Bojan Kovacevic entre la desilusión y el no saber qué tiene el central serbio. "Bojan va a ser baja, aunque no sabemos exactamente lo que tiene; le siguen haciendo pruebas. No sabemos el alcance de la lesión en cuanto a las semanas o los meses que no pueda estar", añadiendo que es "una lesión considerable". "Le siguen haciendo pruebas; los médicos, que son los que os lo tienen que decir".