Garitano: "Tenemos que recuperar la fortaleza en casa"

Rueda de prensa de Gaizka Garitano, la quinta en la última semana a la espera de la del domingo, para referirse a esta próxima jornada, en la que el Cádiz CF recibirá al Racing de Santander (14:00 horas), y hablar del varapalo copero en Murcia.

Para empezar, el preparador vasco habla de lo que necesita el vestuario para salir adelante. "Muchas veces la actitud no es suficiente. Se necesita aptitud. Ya vimos como son los encuentros de Copa del Rey. Si no compites bien te puede ganar cualquier equipo y más el Real Murcia que era un gran equipo. Hay que seguir hacia delante".

Asignatura pendiente. "No ha dado tiempo ni a disfrutar de la victoria en Córdoba ni a lamentarnos por la derrota en Murcia. En 48 horas jugamos un partido en casa importante. En todo este año que llevo nos está costando en casa y tenemos que recuperar esa fortaleza".

El dolor por lo sucedido en el Enrique Roca. "Soy un técnico que le da importancia a la Copa del Rey. Fuimos un montón de horas en autobús hasta allí con todos los disponibles. Si no pasamos fue por incapacidad y por no afrontarlo con la máxima importancia. No hay tiempo para disfrutar ni lamentar. Ya pensamos en pasado mañana y en el plan de partido ante el Racing", resolvía Garitano tratando de pasar página.

El rival que aguarda al Cádiz CF en la próxima jornada. "Es un equipo que tiene un talento increíble en ataque. Y mucha facilidad para hacer gol y tienen mucho potencial en ataque. Creo que somos un buen equipo ante ese tipo de planteamientos. Ellos tienen sus armas y nosotros tenemos las nuestras. Tenemos que defender bien ante un equipo que hace goles con facilidad por ese gran talento que tienen".

Cuestiones del dibujo sobre el césped para abogar por una defensa de tres. "Tampoco hemos tenido para estar con ese sistema con centrales en condiciones para poder jugar con tres", debido a las continuas bajas en esa demarcación, agregando que "lo hemos utilizado en alguna ocasión como alternativa". "Tendremos que buscar nuevas fórmulas. No es una cuestión de número atrás, sino de situaciones de partido y adecuar los futbolistas que tenemos".

Gaizka Garitano busca un Cádiz CF que vaya de verdad. "Más allá de los dibujos es competir bien. Cada vez lo digo menos, no tenemos jugadores que resuelvan por sí solos como el Racing de Santander. Tenemos que estar bien a nivel colectivo. Han pasado cuatro o cinco meses y tenemos que ser regulares en los 90 minutos en el trabajo defensivo", agregando que "a raíz de ahí crecemos en el ataque". "Como todos los equipos quitando al Racing y algunos más empezamos la casa por los cimientos, al igual que otros muchos equipos. En eso tiene que estar basado nuestro éxito. No fuimos capaces de remontar en Murcia porque concedimos tres goles", se lamentaba.

La clasificación y algún 'mensaje' con ironía. "Vamos sextos en la clasificación. No nos da si no ganamos más habitualmente. Para ir los primeros y no los sextos tendremos que ganar la mayoría de las jornadas..."

Insiste en la fortaleza en el Nuevo Mirandilla. "Nuestra fortaleza tiene que ser en casa. Si la exigencia es ir los primeros tenemos que ganar sí o sí. La obligación es intentar ganar. Exigencia, sí, pero es un encuentro más de la temporada. Intentaremos conseguir la segunda victoria de la temporada consecutiva. Es un partido importante, pero no es decisivo", recordaba.