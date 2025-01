Cuál es el principal problema del próximo rival del Cádiz CF

El CD Tenerife recibirá este martes, 7 de enero (21:30 horas), al Levante en el partido que fue aplazado el pasado 10 de noviembre debido a la DANA, con la imperiosa necesidad de sumar los tres puntos para engancharse a la lucha por la permanencia en LaLiga Hypermotion, ante un rival que aspira a posicionarse en la zona de promoción de ascenso.

El conjunto local afrontará el primero de los cuatro partidos ligueros que disputará como local durante un exigente mes de enero, ya que también debe recuperar el que tiene pendiente ante el Deportivo de La Coruña, y lo hará solo tres días después de caer en la Copa del Rey ante Osasuna (1-2).

Como colista en solitario con solo once puntos y a doce de distancia de los puestos de permanencia, el Tenerife necesita empezar a sumar de tres en tres si quiere mantener un hilo de esperanza para la salvación; de lo contrario, sus posibilidades de evitar el descenso quedaran muy mermadas.

Será el segundo partido para el ex del Cádiz CF Álvaro Cervera en el banquillo blanquiazul tras un prometedor estreno frente a Osasuna, pues a pesar de la eliminación copera su equipo exhibió una leve mejoría, aunque le condenaron su debilidad en la defensa de las acciones a balón parado, así como su escaso potencial en ataque para hacer daño al rival.

Para el encuentro ante el Levante, el técnico ecuatoguineano no podrá contar con el polivalente Sergio González por acumulación de tarjetas amarillas, ni con el central Juande Rivas, lesionado.

Por otra parte, aún está pendiente de recibir la confirmación del club para poder utilizar al centrocampista grancanario Fabio González, única incorporación, por ahora, en el mercado de enero, donde se esperan más novedades para reforzar la plantilla y paliar sus carencias en las áreas.

El Levante visita Tenerife confiado en aprovechar el partido que fue aplazado en su día por la dana para sumar tres puntos que le colocarían en la zona de promoción de ascenso justo para cerrar la primera vuelta de LaLiga Hypermotion.

El técnico del Levante, Julián Calero, tiene las bajas por lesión de Ángel Algobia y Vicente Iborra, mientras que Fabrício Santos sigue en Brasil a la espera de que el equipo valenciano y el EC Vitória brasileño cierren el acuerdo de traspaso. El delantero ya se perdió los dos últimos partidos del Levante en 2024 porque la negociación ya estaba en marcha.

Además, el centrocampista georgiano Giorgi Kochorashvili no ha podido ejercitarse con normalidad en los últimos días por unas molestias físicas y en el caso de que no esté del todo recuperado para el partido su compañero Lozano podría entrar en el once inicial.

En el resto del equipo inicial no se esperan cambios y Unai, que está con cuatro amarillas apercibido de sanción, jugará de nuevo junto a Cabello en el eje de la zaga con Oriol Rey por delante en la medular.

El Levante, que el domingo día 12 de enero visitará al Cádiz CF, confía en que sea determinante el acierto ofensivo de Carlos Álvarez, que se ha convertido en esta primera vuelta de campeonato en el referente del equipo en ataque, y por delante volverían a formar pareja Morales y Brugué, con cinco y cuatro goles, respectivamente, en la presente campaña en Liga.