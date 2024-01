Las posiciones que el Cádiz CF puede reforzar en el mercado de invierno

El calendario se pone a cero con la entrada del recién estrenado 2024 aunque en el mundo del fútbol el paso de un año a otro no es sino la continuidad de la temporada de turno que ya está en marcha. Lo que aporta un plus de interés en el primer mes es un mercado de invierno que da la posibilidad a los equipos, incluido el Cádiz CF, a retocar sus plantillas con la idea de mejorar de cara al segundo y decisivo tramo del curso.

Hasta las 12 de la noche del 31 de enero está abierto el plazo de inscripción de jugadores en un mercado más complejo y menos flexible que el de verano por una serie de circunstancias: es más difícil encontrar futbolistas que se adapten a las necesidades de cada escuadra, el periodo de adaptación siempre es una incógnita, para que haya llegadas se tienen que producir salidas...

La trayectoria de cada equipo marca el camino en enero en materia de fichajes. En el caso del Cádiz CF, la realidad es que está sufriendo en la Liga para mantenerse fuera de la zona de descenso. A un paso del epílogo de la primera vuelta, ocupa la 17ª posición (la última que otorga la permanencia) con sólo 15 puntos y dos de ventaja sobre el 18º. El peligro es evidente arrastrado por una racha aún abierta de 14 jornadas consecutivas sin ganar.

La marcha dubitativa del equipo genera un dilema en el club. ¿Fichar o no fichar la mitad de temporada? La postura oficial a día de hoy es que no a tenor de la última declaración pública del presidente, Manuel Vizcaíno, el pasado 21 de diciembre. Pero sus palabras no fueron un portazo definitivo mientras el entrenador, Sergio González, sí se pronunció ese mismo día a favor del aterrizaje de nuevos jugadores.

La lógica a apunta a que habrá caras nuevas en el plantel cadista pero ni mucho menos se espera una revolución. En todo caso pequeños retoque. La incógnita radica en el número y los puestos que pueden ser objeto de refuerzo.

En el fútbol ya está todo escrito y prevalece el discurso de que sólo se incorporarán efectivos que puedan elevar el nivel. Teniendo en cuenta la falta de gol (el Cádiz CF es, con 14 tantos, el menos anotador del campeonato junto con el Deportivo Alavés), la lesión de Roger Martí (de baja hasta marzo como mínimo), la prioridad es la contratación de un delantero.

Las demás posiciones dependen de lo que ofrezca el mercado y la opción de que encajen piezas entre entradas y salidas. En defensa, por ejemplo, no es descartable la incorporación de un central o que Javi Hernández pase a ese lugar si llega un lateral izquierdo. En las bandas, ninguno de los jugadores con supuesta habilidad para el desborde está destacando (por una causa u otra) y no es imposible que llegue un extremo. Carlos Vicente, recién fichado por el Alavés, sonó para el equipo amarillo.