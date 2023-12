La encrucijada del Cádiz CF en las últimas cinco jornadas

El Cádiz CF no termina de romper la tendencia negativa que le lleva a acumular 14 jornadas de Liga consecutivas sin poner en práctica el verbo ganar. Es la gran asignatura pendiente para el nuevo año que está a punto de comenzar. El compromiso con el que inaugurará 2024 será la visita al terreno del Granada en la clausura de la primera vuelta.

El conjunto amarillo está cerca de volver a la senda de la victoria que se le escapa en los últimos tiempos. La ve cerca pero no termina de concretarla mientras pasan las semanas. Llegó a tener ventaja en el marcador en los partidos contra el Celta de Vigo, el Mallorca y el Osasuna pero por una causa u otra no pudo pasar de la equis. Lo malos arbitrajes también influyeron como en Balaídos (aquella expulsión injusta de Víctor Chust) o el penalti inexistente a favor del cuadro navarro.

La cuestión es que el Cádiz CF se olvida de vencer y mientras no lleguen los triunfos no habrá tranquilidad en el vestuario. A falta del esperado retorno a la senda de la victoria, al menos evita la derrota aunque las igualadas no sean del todo suficientes.

Y es que el equipo amarillo enlaza un empate tras otro en los cinco capítulos más recientes del campeonato. Repitió 1-1 frente al Mallorca, Celta, Osasuna y Unión Deportiva Las Palmas y cerró el año 2023 con el 0-0 en casa frente a la Real Sociedad.

El Cádiz CF se halla en un punto intermedio entre la victoria y la derrota. Ni gana ni pierde, aunque necesita la vitamina de triunfo lo antes posible para poder contar con más opciones de quedarse en la élite.

El conjunto gaditano es uno de los siete que no sufren un varapalo en las últimas cinco jornadas de Liga. Tampoco pierden Real Madrid, Girona, Athletic de Bilbao, Real Sociedad, Betis y Mallorca. La diferencia con ellos es que los demás si han celebrado al menos un triunfo.

Pero el Cádiz CF es también es uno de los cinco equipos que no han logrado vencer en esos cinco episodios más cercanos en el tiempo junto con el Rayo Vallecano, Osasuna, Granada y Almería.