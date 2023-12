El año 2023 del Cádiz CF en diez momentos

El año 2023 llega a su fin con el Cádiz CF instalado una vez más en Primera División y, fiel a su historia, metido en problemas en su eterno combate por la permanencia. Empezó el año en descenso y lo termina fuera pero muy cerca.

El año ha dado mucho de sí. El balance liguero del Cádiz CF (entre el tramo de la pasada temporada que cayó en 2023 y el presente) es de 41 partidos disputados resueltos con diez victorias, 15 empates y 16 derrotas, con 34 goles a favor y 50 en contra.

De esas 41 jornadas, sólo seis las ha pasado en zona de descenso, todas la pasada campaña. En la actual, se libra hasta la fecha de caer a los tres últimos peldaños de la clasificación pero está obligado a reaccionar de inmediato en el comienzo de 2024. Abrirá el nuevo año con la visita al Granada.

1. Escándalo del VAR en el Cádiz CF - Elche

Por primera vez desde que se implantó la tecnología en el arbitraje, desde el VAR no detectaron un claro fuera de juego en la jugada del gol del Elche que privó de la victoria al conjunto amarillo el 16 de enero. Era una jugada no interpretable: hubo fuera de juego que no fue señalado. Del 1-0 se pasó al definitivo 1-1 tras un error de bulto de Ignacio Iglesias Villanueva, quien días después pidió perdón de manera pública. Era tan sencillo como tirar las líneas para comprobar si había o no fuera de juego y de manera inexplicable el gol subió el marcador. Un escándalo sin precedentes y un perjudicado, el Cádiz CF, que acudió a la vía judicial para reclamar sin éxito la repetición del partido desde el minuto 81 con la anulación del tanto del cuadro franjiverde.

2. La chulería de un colegiado en el Cádiz CF - Getafe

Para el recuerdo queda aquel nefasto arbitraje de Alejandro Hernández en el choque frente al Getafe disputado el 10 de marzo con un resultado final de empata a dos. El trencilla canario señaló dos penaltis en contra de los amarillos, a cual más discutible (el segundo en el minuto 100), y después se ensañó en el acta hasta tal extremo que cayeron 17 encuentros de sanción entre técnicos y jugadores. El más perjudicado fue Conan Ledesma con un castigo de cuatro duelos. Desde el vestuario subrayaron la chulería del árbitro.

3. Victoria en el feudo del Betis y gol de Chris Ramos

El Cádiz CF acostumbra a obtener logros históricos desde su último retorno a la máxima categoría (triunfos a domicilio frente a Real Madrid y Barcelona) y el 9 de abril consiguió su primera victoria liguera en el terreno del Betis con aquel 0-2 que fue toda una sorpresa. El equipo de Sergio González aprovechó los nervios del rival y Chris Ramos marcó su primer gol como cadista y en la élite del fútbol español. El gaditano había llegado en el mercado de invierno procedente del Lugo.

4. La explosión de Bongonda

El 19 de mayo, el Cádiz CF y el Real Valladolid se citaban en el Nuevo Mirandilla empatados a 35 puntos, los dos al borde de la zona de descenso. Un duelo a vida o muerte que el Cádiz CF sacó adelante (2-0) con un doblete de Theo Bongonda en la segunda parte cuando más sufrían los locales. El extremo se inventó un golazo que abrió el marcador y fue clave en un triunfo que entonces acercaba a los gaditanos a la salvación. El belga-congoleño fue traspasado en verano al Spartak de Moscú en la que supuso la venta más cara en la historia de la entidad cadista (7 millones de euros).

5. Objetivo cumplido en la última jornada de Liga

El Cádiz CF llegó a la última jornada (4 de junio) sin la permanencia asegurada pero con la ventaja de depender de sí mismo, al contrario que la anterior temporada. Le bastaba con sumar un punto en el campo del Elche y el empate a uno le permitió certificar un año más su continuidad en Primera. Acabó el curso en la 14ª posición con 42 puntos y el equipo (tras llegar de la provincia de Alicante) y la afición celebraron el éxito de madrugada en las Puertas de Tierra.

6. Hecho histórico en el arranque del nuevo curso

El equipo amarillo empezó la temporada 2023-24 con 18.000 abonados y un triunfo en casa (1-0) sobre el recién ascendido Deportivo Alavés el 14 de agosto. El Cádiz CF no ganaba en la primera jornada en la máxima categoría desde su estreno en 1977 con aquel 2-1 ante el Rayo Vallecano. Los de Sergio González afrontaron el nuevo ejercicio con seis caras nuevas y sin Alfonso 'Pacha' Espino. El lateral no renovó después de cuatro campañas y media y se enroló en el Rayo Vallecano.

7. El presupuesto más alto en los 113 años del club

El Cádiz CF celebró el 16 de octubre la juna general de accionistas en la que dio a conocer el presupuesto de la campaña 2023-24, que ronda los 70 millones de euros y supone un paso más en el crecimiento de la entidad. Más de la mitad procede de los derechos de televisión. El superávit del curso anterior fue de 795.00 euros según el club.

8. El proyecto de Sportech

El 18 de octubre, el Cádiz CF presentó en sociedad el megaproyecto que pretende desarrollar en los terrenos de Delphi (Puerto Real). La iniciativa contempla la construcción de un centro de eventos para 35.000 espectadores capaz de acoger, los 365 días del año, actos, espectáculos y congresos multitudinarios. El proyecto incluye además un entorno tecnológico que contará con industria blanca, industria tradicional, logística y un hub para el desarrollo de la innovación y el talento. Todo ello no deja de ser una declaración de intenciones porque el suelo que adquirió el club se halla en fase de expropiación (desde ante de la compra) por parte de la Autoridad Portuaria.

9. A vuelta con los árbitros

Como es habitual cada temporada, el Cádiz CF se topó con polémicas decisiones arbitrales que actuaron como un de los factores que frenaron su progresión. Aquella injusta expulsión de Víctor Chust en Vigo frente al Celta cuando el equipo vencía 0-1 o le penalti inexistente por una mano de Momo Mbaye ante el Osasuna que nunca debió ser sancionada. Los dos partidos acabaron 1-1 y de haber podido sumar seis puntos sólo pudo hacerse con dos.

10. Una racha sin ganar jamás vista

El Cádiz CF acaba el año fuera de la zona de descenso (la 17ª posición) pero en una situación delicada porque arrastra 14 jornadas consecutivas sin ganar, la peor dinámica en sus 16 temporadas en Primera División. La que parecía la plantilla más potente desde el retorno a la élite no está cumpliendo la expectativas. Hay jugadores por debajo de su nivel y el equipo está teniendo problemas para mantenerse fuera de los tres puestos.