Posibles cambios en el Cádiz CF en busca del equilibrio extraviado

El Cádiz CF no fue capaz de aprovechar la oportunidad de retener en la décima jornada de LaLiga Hypermoton el liderato que había conquistado en la novena después de doblegar (1-0) al Huesca. Lo tenía todo a su favor pero no sólo no venció al Burgos sino que además sufrió la primera derrota de la temporada 2025-26 en el estadio Nuevo Mirandilla (1-3) que le colocó en la nueva realidad. Dejó de ser infalible en casa, exhibió una versión inconsistente desconocida hasta la fecha y decepcionó a una afición que esperaba mucho más de los suyos.

La sonrisa después de alcanzar el primer puesto quedó borrada de un plumazo pero puede recobrarla aunque no lllegue de nuevo a la cima si demuestra condiciones para una reacción inmediata. Le toca responder al conjunto amarillo lejos de su feudo porque ahora afronta dos compromisos ligueros consecutivos como visitante. Aunque ya no encabeza la tabla, ocupa la tercera posición.

El objetivo prioritario es evitar la entrada en una dinámica negativa y para ello necesita obtener un resultado positivo en el Nuevo Los Cármenes en el duelo andaluz frente al Granada corresponddiente al undécimo capítulo que se disputa el sábado 25 de octubre. Se espera un gran ambiente en el estadio de la ciudad de la Alhambra, con presencia de numerosos hinchas cadistas.

Recuperar la fiabilidad es el principal reto y para ello es avecinan movimientos en la alineación. No es lo mismo jugar en casa que fuera. Es posible que el entrenador, Gaizka Garitano, realice variaciones respecto a la última alineación en busca de un equipo más aguerrido, con mayor aptitud para la destrucción ante un previsible guion marcado por la iniciativa del Granada.

El Cádiz CF necesita volver al estado de solidez y es probable que el técnico recurra a un centro del campo con más peso defensivo. Moussa Diakité, fijo en el once en el tramo inicial del campeonato, fue suplente en las dos recientes citas como local pero ahora que el equipo vuelve a ejercer de visitante tiene papeletas para volver a tener el rol de pivote en la medular.

Además del retorno del joven maliense, Garitano debe evaluar si junta de salida a Suso y Javier Ontiveros, que no destacan por sus prestaciones en defensa. Por otro lado, el bajo rendimiento de Iuri Tabatadze en el choque contra el Burgos le podría relegar al banquillo en el partido ante el Granaday ejecer de revulsivo como en sus primeras actuaciones. Mario Climent podría retomar su papel de titular en el lateral izquierdo tras ser suplente een el encuentro del pasado lunes.