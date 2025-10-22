Visitar al Granada va en el ADN del Cádiz CF

Decepción del Cádiz en la visita a Granada en la 2017-18, que le dejaba sin 'play-off' de ascenso.

El Cádiz CF afronta la 11ª jornada con la única misión de recuperar sensaciones y sumar puntos después de la derrota ante el Burgos (1-3). Un nuevo paso debe darlo este sábado, 25 de octubre, en el campo del Granada (18:30 horas), donde se verá las caras con un enemigo que hace dos campañas le acompañó en el duro trago de la pérdida de categoría de Primera a Segunda División.

El Cádiz CF se mide al equipo al que más se ha enfrentado a lo largo de su historia: hasta 70 partidos sumados los compromisos en casa y fuera. Se puede decir entonces que se trata de un clásico.

La mitad de esos envites, 35, los ha jugado como visitante en distintas categorías y competiciones: uno en la Copa Federación, cuatro en la Copa, nueve en Segunda División B, 19 en Segunda y sólo tres en Primera, estos últimos precisamente en la etapa más reciente.

La historia de los duelos entre en el Granada y el Cádiz CF se remontan más de ocho décadas en el tiempo. El balance de las 35 visitas realizadas por los amarillos es de nueve victorias, diez empates y 16 derrotas, con una treintena de goles a favor y 46 en contra.

Dejó la portería a cero en diez ocasiones y se quedó sin marcar en 17 encuentros. El conjunto gaditano ni perdía ni recibía gol cuando comparecía en Granada en Primera División, hasta que hace doos cursos cambió esta tendencia. Las tres citas en la máxima categoría se resolvieron con una equis (0-0) en la temporada 2021-22, un triunfo (0-1) en la 2020-21 que supuso un impulso definitivo para la salvación, y una derrota hace dos campañas (2-0).

En Segunda División, el Cádiz CF no gana en el Nuevos Los Cármenes desde la temporada 1976-77, que dio paso al primer ascenso a Primera. Aquella vez veció 0-1 gracias a un gol de Mané.