La angustia del próximo rival del Cádiz CF

La clasificación en Segunda División sigue estando en un pañuelo, con muy poca diferencia de puntos, menos incluso que otras temporadas, entre los primeros y los últimos clasificados. Un primer puesto que pudo ser del Cádiz CF, por segunda jornada consecutiva, de haber ganado al Burgos (1-3).

El Granada, próximo rival del conjunto amarillo, se mantiene en puestos de descenso tras la décima jornada, que ya comenzó entre los cuatro últimos. El empate del pasado viernes en Andorra (0-0) no le ha servido para abandonar la zona roja. Tampoco el hecho de acumular cinco jornadas sin perder. Y es que el mal inicio del equipo sigue pesando a efectos clasificatorios.

Se instaló abajó tras su pésimo inicio, salió momentáneamente tras ganar dos partidos seguidos, pero en las dos últimas fechas ha vuelto al descenso.

Los de José Rojo 'Pacheta' están con 10 puntos, que es uno más que Real Sociedad B y Mirandés, los donostiarras con un partido menos, y cuatro más que el Zaragoza, colista del campeonato.

La buena noticia es que, está todo tan igualado, que la zona de promoción de ascenso se encuentra ahora a cinco puntos, con el Burgos, que marca el corte esa sexta plaza después de vencer al Cádiz CF en el Nuevo Mirandilla. Tienen los burgaleses 15 puntos y hay hasta 13 equipos en una diferencia de solo cuatro unidades (entre 12 y 16).