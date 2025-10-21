Plan de trabajo: una semana corta pero intensa para el Cádiz CF

Con el amargo sabor de boca por la derrota ante el Burgos (1-3), el Cádiz CF ya se ha puesto manos a la obra pensando en el Granada, el rival a batir la próxima jornada (sábado 25 de octubre, 18:30 horas). El cuerpo técnico ha planteado cuatro sesiones de trabajo en una semana de las denominadas cortas, nada que ver con lo sucedido en la anterior, aunque tres de ellas serán antes de jugar en el Nuevo Los Cármenes, pues el último entrenamiento será ya el domingo.

Este martes se ha llevado a cabo un primer entreno con el objetivo de la recuperación para aquellos futbolistas que acumularon minutos en el choque contra el conjunto castellanoleonés, estando la mirada en aquellos jugadores con problemas físicos como es el caso de Álvaro García Pascual, que por esta circunstancia tuvo que ser sustituido.

Para este miércoles tocará jornada de descanso para la plantilla del Cádiz CF, que entre el jueves y el viernes cerrará su próximo compromiso liguero. Una cita exigente contra un aspirante al ascenso que no ha empezado bien la temporada -actualmente ocupa plaza de descenso a Primera Federación- y que viene de empatar sin goles en Andorra.

La planificación consta de cuatro sesiones en las instalaciones de El Rosal:

Martes: Entrenamiento a las 10:45h en la Ciudad Deportiva (Campo 1, puerta cerrada).

Miércoles: Descanso.

Jueves: Entrenamiento a las 10:30h en la Ciudad Deportiva (Campo 1, puerta cerrada).

Viernes: Entrenamiento a las 10:30h en la Ciudad Deportiva (Campo 1, puerta cerrada).

Sábado: Granada – Cádiz (Jornada 11 de Laliga Hypermotion)

Domingo: Entrenamiento a las 11:15 en la Ciudad Deportiva (Campo 1, puerta cerrada).