Pacheta espera al Cádiz CF con un once tipo

Es curioso lo de este Granada y su desconocimiento del término medio. Acertar una alineación en las primeras jornadas era una quimera. Primero las no inscripciones, después los fichajes tardíos y las lesiones y sanciones, más tarde los cambios obligados porque las cosas no funcionaban… el técnico José Rojo 'Pacheta' llegó a utilizar a una treintena de jugadores en muy pocos partidos, con múltiples cambios en el once de una semana a otra. Todo un récord por estos lares.

Ahora, a la espera de la visita del Cádiz CF, ocurre todo lo contrario. Lleva cuatro semanas consecutivas usando el mismo 'diez' de campo. Es decir, con idénticos jugadores y cambiando sólo el guardameta en uno de los encuentros.

Fue el pasado ante Las Palmas en el Nuevo Los Cármenes y por obligación por la marcha de Luca Zidane con la selección de Argelia y la obligación de que jugara el joven Iker García al estar también Astralaga con la selección española sub 21.

Ha usado el preparador el mismo 'diez' en las cuatro últimas jornadas y el mismo once en tres de las cuatro más recientes. Es obvio que ha hallado su alineación y no parece que a corto plazo para a cambiar salvo que haya causas de fuerza mayor.

Luca Zidane le ha ganado claramente la partida a Astralaga. Llegó a dejar el vasco en el banquillo un partido al titular, pero sólo fue eso, un partido. Además, ahora Luca para y da puntos a su equipo, que es lo que se pide él y no hacía al principio de curso.

Atrás se ha estabilizado una línea de cuatro con Pau Casadesús en la derecha, Diallo en la izquierda y Manu Lama y Oscar como central; igual que en la medular se ha consolidado el trivote que forman Rubén Alcaraz, Sergio Ruiz y Alemañ.

Desde que Álex Sola se colocó como extremo diestro, tras jugar de lateral en sus primeros partidos con el Granada, no hay dudas ahí. Tampoco con la titularidad de Faye en el extremo zurdo.

Arriba es donde más dudas hay con Pascual, pero la desastrosa confección de la plantilla en el verano en cuanto a delanteros se refiere lo deja a él como único punto disponible ante la lesión de Bouldini.

Pacheta ya dejó entrever este once en el partido de hace cinco jornadas en Burgos, pero entonces Diallo estaba recién salido de lesión y jugó como lateral zurdo Hormigo, mientras que Sergio Ruiz fue baja de última hora y entró en su lugar Hongla.

En Huesca, con el galo y el cántabro ya recuperado, probó su once tipo y funcionó, igual que ante la Real Sociedad B, Las Palmas y el Huesca, con el equipo sin dejar de acumular puntos y porterías a cero.

Tiene toda la pinta de que volverá a repetir el sábado próximo en el Nuevo Los Cármenes contra el Cádiz CF, en duelo andaluz en el que los rojiblancos esperan reencontrarse con el triunfo.

Es difícil de explicar si hacer cambios en lo que funciona, ha apuntado el preparador más de una vez en las últimas semanas para justificar su continuidad en las alineaciones.

En su última rueda de prensa previa al choque ante el Andorra abrió una ventana de esperanza a los suplentes al relatar que estaban trabajando muy bien y que siempre hay cambios de jugadores a lo largo de un curso por los estados de forma diferentes de los protagonismos.

Más allá de eso, la lógica dice que las lesiones y las sanciones tarde o temprano aparecerán, por lo que no será fácil mantener en el tiempo el once que ha encontrado Pacheta. Eso sí, si siguen jugando los mismos porque los resultados siguen siendo buenos, bienvenido sea.