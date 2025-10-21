Los 'tocados' del Cádiz CF y las opciones de estar en Granada

El encuentro del Cádiz CF contra el Burgos dejó una derrota dura, por lo excesivo del marcador, y daños colaterales en forma de problemas físicos. Gaizka Garitano tendrá que ir evaluando a lo largo de la semana el estado de los jugadores que acabaron con problemas para ver las posibilidades reales de cara al derbi andaluz en Granada.

El caso de Álvaro García Pascual puede ser el más inquietante, al menos en un principio, pensando en la próxima cita liguera. El delantero cadista jugó todo el primer tiempo, pero tras probarse en el descanso notó que no mejoraba de unas molestias y el cuerpo técnico decidió su sustitución para que entrara Dawda Camara. Durante la semana se verá si el atacante está en el que sería su undécimo encuentro esta campaña.

El otro jugador del Cádiz CF que acabó el choque maltrecho es Roger Martí. El atacante valenciano sufrió una brecha después de rematar un centro y tener un choque de cabezas con Grego Sierra, lo que dio lugar a un sangrado que fue visible por lo aparatoso del golpe y la hemorragia. El ariete fue atendido para que la asistencia médica del equipo cortara el sangrado y, de esta manera, poder seguir en el partido luciendo un aparatoso vendaje que en la sesión de este martes aún era visible.

La impresión es que Roger podrá estar la próxima jornada en Granada, donde incluso tiene opciones de salir de inicio si finalmente García Pascual no estuviera apto para repetir titularidad. Roger está teniendo hasta el momento un papel muy secundario en el Cádiz CF, con 66 minutos en diez jornadas. Aún no ha sido titular y los 25 minutos contra el Albacete es su mayor presencia después de diez partidos.