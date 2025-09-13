Posible alineación del Cádiz CF en el partido contra el Eibar

Llega el quinto 'asalto' de la temporada para el Cádiz CF, que regresa al Nuevo Mirandilla después de pescar un punto en San Sebastián frente al filial de la Real Sociedad con una reacción inesperada. La cita de este sábado, 13 de septiembre (16:15 horas), es contra otro equipo vasco, pero en este caso es un clásico en Segunda. Un Eibar que siempre es candidato a asomarse por la zona alta a pesar de su modestia.

Gaizka Garitano tendrá enfrente al equipo que, bajo su mando, saboreó por primera vez las mieles de un ascenso a Primera y que dejó a las puertas en otras dos ocasiones.

No es un encuentro fácil porque históricamente al cuadro armero ha sido un enemigo antipático para el Cádiz CF en la capital gaditana, donde solo ha sido capaz de ganarle en Liga una vez a lo largo de ocho antecedentes. Además, con un punto menos que los amarillos, el Eibar trata de engancharse desde el principio a los puestos nobles.

Garitano continúa con las mismas bajas más una como consecuencia de los problemas físicos de Joaquín González, que se une al bloque de lesionados. Al menos esta jornada dispone de Kovacevic, una vez acabada su experiencia internacional con la selección serbia sub’21. Se da por hecho que saldrá de inicio junto a Iker Recio.

Por delante es otra historia. Está por ver la apuesta del técnico en el centro y los extremos. ¿Puede ser el momento de la titularidad de Efe Aghama? ¿Acumula méritos Iuri Tabatadze para estar entre los elegidos? ¿Quién debe esperar su momento en el banquillo entre Moussa, Diarra y Ortuño?

En cuanto al Eibar, perdió la imbatibilidad en la tercera jornada en el último minuto, pero está situado a un solo punto de desventaja del equipo de Garitano. Los armeros recuperan a su centrocampista Peru Nolaskoain, que tras varias semanas en el dique seco, vuelve a la convocatoria.

Las bajas se reducen a tres, dos de ellas por lesión: las del delantero centro Javi Martón y el extremo Mada. La tercera, por sanción, será la del defensa central Anaitz Arbilla, quien ante el Cádiz CF cumplirá el segundo de los cuatro partidos con los que ha sido castigado por su encontronazo con Sielva en el partido contra el Huesca.

Es posible que Bautista pueda volver por fin al once inicial después de los dos partidos anteriores en los que ha gozado de minutos que han hecho ver que su evolución favorable está siendo muy rápida.

Magunazelaia retrasaría su posición y dejaría de estar en la punta, para dar paso al máximo goleador del equipo en las dos campañas anteriores y que todavía no se ha podido estrenar en ésta por su lesión.

Alineaciones probables

Cádiz CF: Aznar, Iza, Kovacevic, Iker Recio, Climent, Moussa, Diarra, Suso, Ocampo, Tabatadze y García Pascual.

Eibar: Magunagoitia, Cubero, Arambarri, Marco Moreno, Buta, Sergio Álvarez, Aleix Garrido, Corpas, Magunazelaia, Alkain y Bautista.

Árbitro: Mallo Fernández (Comité de Castilla y León). VAR: Iván Caparrós Hernández (Comité Valenciano).

Estadio: Nuevo Mirandilla.

Hora: 16:15 (LaLiga TV, Dazn).