Entrenador del Cádiz CF, leyenda del Eibar

El partido de esta próxima jornada, la quinta del calendario, tendrá un sello especial para el entrenador del Cádiz CF, Gaizka Garitano. El hecho de que su equipo se cruce con el Eibar eleva recuerdos imborrables para el preparador.

El del sábado (16:15 horas) en el estadio Nuevo Mirandilla no será un partido más para el Eibar y tampoco para Gaizka Garitano. Será la segunda vez desde su salida en 2023 que el técnico se enfrente al conjunto armero y lo hará al frente de un Cádiz CF que ha empezado bien y que tiene un punto más que su próximo adversario.

Un encuentro muy especial que estará acompañado de abrazos y reencuentros en los prolegómenos, pero en el que no habrá amigos cuando arranque el mismo y el triunfo se ponga en juego.

El Eibar se enfrenta a mucho más que un amigo, porque delante estará una de las mayores leyendas de la historia del club. Un paisano que logró lo impensable en 2014 con el ascenso a Primera División. Además se quedó a un punto de repetir gesta en sus dos temporadas en la división de plata, en las que sumó 152 puntos.

Gaizka Garitano luce a gala ser un preparador competitivo y así lo demostró en el Eibar y trata de hacerlo este año en el Cádiz CF con un proyecto que lleva su sello desde el principio. En su segunda etapa en Ipurua apostó por un fútbol mucho más ofensivo de lo que se decía. Y, por encima de todo, en el equipo armero dejó la huella de ser un especialista para sacar el máximo partido de sus conjuntos, un entrenador que prepara muy bien los encuentros y es capaz de diseñar diferentes planes de partido en función del rival que esté delante.

Su salida de Eibar tuvo momentos de frialdad por el comportamiento de un sector de la afición, pero la gran mayoría de la masa social supo reconocer lo mucho que dejó en Ipurua. Se le fueron dos ascensos por un punto, pero nadie podrá decir que no sea una de las grandes leyendas de este club.