Un integrante más en la enfermería del Cádiz CF

La actualidad deportiva del Cádiz CF, a la espera de recibir este sábado al Eibar (16:15 horas), viene marcada por la continuidad de futbolistas en el 'dique seco'. Van acabando los plazos para algunos de ellos pero no llegan para la quinta jornada de Liga, si bien se ha unido otro más.

David Gil, Fali, de la Rosa y ahora se une Joaquín González, con problemas en el abductor, que tampoco va a estar vestido de corto este fin de semana. El centrocampista acumula todas las convocatorias hasta el momento, si bien aún no ha tenido ocasión de debutar.

El técnico del conjunto amarillo, Gaizka Garitano, reconoció que las lesiones siguen condicionando al plantel. "Tenemos bastante gente en la enfermería. David (Gil) está cada vez mejor, a ver si en un par de semanas puede estar disponible. Ontiveros sigue con su proceso de recuperación. De la Rosa va a estar mejor para la semana que viene. Fali empezará a entrenar la semana que viene. Joaquín cayó del abductor y no estará disponible. Bojan ha vuelto cansado del viaje, pero han pasado varios días y estarán bien".

El preparador del Cádiz CF debe sopesar el once por el que aboga después del que salió en San Sebastián y el que acabó jugando dejando buenas sensaciones y quedándose cerca de la remontada.